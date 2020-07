Che fine ha fatto Strinic: l'addio al Milan senza nessuna presenza

Due anni fa sfiorava l'impresa con la Croazia ai Mondiali, ora Ivan Strinic è attualmente svincolato dopo l'ultima sfortunata avventura al Milan.

Una carriera fatta di alti e bassi, un'impresa sportiva sfiorata appena due anni fa: dopo aver accarezzato il sogno di diventare campione del Mondo da protagonista con la sua , Ivan Strinic ha dovuto dire addio al nel peggiore dei modi ed è attualmente svincolato, in cerca di una nuova avventura.

Sono passati appena due anni da quel glorioso Mondiale giocato da titolare con la Croazia, un sogno svanito soltanto in finale contro la : abbastanza però per convincere la dirigenza rossonera, che gli aveva subito offerto un contratto triennale per puntellare una fascia sinistra rimasta scoperta dal punto di vista numerico.

L'esperienza si rivelerà probabilmente la peggiore della sua carriera, complice anche un problema al muscolo cardiaco, un'ipertrofia che lo costringerà a un lungo stop. Ottenuta l'idoneità al rientro in campo la sfortuna si abbatterà ancora sul giocatore croato, chiamato a convivere con un fastidioso infortunio alla caviglia.

Tanti, troppi ostacoli in un'annata maledetta chiusa addirittura senza nessuna presenza con la maglia del Diavolo. A fine stagione le due parti sceglieranno la rescissione consensuale del contratto: dallo scorso giugno 2019 Strinic fa parte dell'elenco dei giocatori svincolati, ma la voglia di tornare in campo è tanta.

"In questo tempo ho ricevuto delle offerte, ma nessuna mi ha soddisfatto realmente. Ecco perché ho deciso di riposarmi, ho continuato ad allenarmi ed ora aspetto una nuova offerta. Ho un grande giardino e lo uso per allenarmi, in questo modo cerco di tenermi il più pronto possibile per quando sarà", ha recentemente ribadito il laterale sinistro.

In Strinic ha vestito per ben 39 volte la prestigiosa maglia del , che nel 2015 lo prelevò dal Dnipro e decise di puntare su di lui per due anni e mezzo, prima della cessione alla . Proprio in maglia blucerchiata è iniziato il lento declino del giocatore, che ha poi attribuito i problemi cardiaci al lungo periodo di inattività:

"Ecco dove è sorto il problema cardiaco. Non giocavo a lungo, ero fuori dal giusto ritmo competitivo e poi improvvisamente ho iniziato una serie di partite difficili (al Mondiale, ndr). Ritengo che a causa di questo grande e brusco sforzo al Mondiale, ci sia stata un’ipertrofia del muscolo cardiaco".

Tra le squadre maggiormente accostate a Strinic c'è la Spal, che potrebbe valutare un innesto low cost in vista della prossima stagione: tra le preferenze dello stesso giocatore c'è però la pista che porta al ritorno in patria, soluzione gradita a 33 anni, magari proprio all'Hajduk Spalato, che in giovane età lo aveva lanciato nel calcio che conta.