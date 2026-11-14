Che fine ha fatto Retegui, l'attaccante lanciato da Mancini ha perso la Nazionale tra l'infortunio e le voci su un ritorno in Italia

Ormai tre anni e mezzo fa il calcio italiano scoprì di fatto Retegui grazie a Roberto Mancini. Il Ct azzurro, alla ricerca disperata di nuovi attaccanti per la sua Nazionale, lo andò a scovare in Argentina nelle file del Tigre non senza polemiche.
E lo schierò subito titolare facendolo diventare un punto fermo. Retegui è così rimasto nel giro anche con Spalletti e Gattuso, fino ad uscire stranamente dai radar di Coverciano proprio col ritorno in panchina di colui che lo aveva fortemente voluto in azzurro.
RETEGUI NON CONVOCATO DA MANCINI: IL MOTIVO
Ma cosa c'è dietro la scelta di Roberto Mancini? Perché non convoca più Retegui in Nazionale? Uno dei motivi è da cercarsi in una situazione radicalmente cambiata nel reparto offensivo azzurro che oggi, ad esempio, può contare sull'esplosione di Pio Esposito che è diventato il numero 9 titolare.
Alle sue spalle poi non mancano le alternative di assoluto livello: da Moise Kean (attualmente fermo per infortunio) a Gianluca Scamacca, senza dimenticare altri giovani in rampa di lancio. Attualmente insomma la convocazione di Retegui semplicemente non è più necessaria. Senza considerare che intanto l'italo-argentino si è trasferito dall'altra parte del mondo ed è reduce da un grave infortunio.
Il trasferimento all'Al-Qadsiah dopo una sola stagione all'Atalanta, dove si era laureato capocannoniere della Serie A con venticinque reti, ha avuto il suo peso nel progressivo allontanamento tra Mateo Retegui e la Nazionale. Ma non è escluso che le parti possano riavvicinarsi nei prossimi mesi.
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IL FUTURO DI RETEGUI
Dopo il grave infortunio subito lo scorso aprile, infatti, l'attaccante è tornato a giocare. E soprattutto a segnare con grande continuità confermando le doti realizzative che aveva mostrato pure in Nazionale.
In questa stagione Retegui ha già segnato dieci goal in appena quindici presenze complessive con l'Al-Qadsiah tra campionato saudita e coppe. Mentre il suo bottino in azzurro è fermo a undici goal in ventotto partite. Il 14 ottobre 2025, contro Israele, sono arrivate quelle che ad oggi sono le ultime due reti in Nazionale.
L'ultima presenza invece risale alla triste notte di Zenica che ha segnato la mancata partecipazione dell'Italia ai Mondiali per la terza edizione di fila. Mondiali che ovviamente Retegui, come molti suoi compagni, non ha mai giocato.
Intanto nelle ultime settimane il nome dell'attaccante ha cominciato nuovamente a riempire le pagine di mercato visto che Retegui è tra i profili accostati alla Juventus. La società bianconera, d'altronde, cerca un attaccante con le sue caratteristiche ma al momento l'italo-argentino non sarebbe la prima scelta anche per ragioni economiche.
Retegui infatti in Arabia Saudita ha un ingaggio fuori portata per qualsiasi club italiano. Inoltre il suo cartellino costerebbe intorno ai 35 milioni di euro. Decisamente troppi, soprattutto a gennaio.