Che fine ha fatto Megan Rapinoe? Dai premi del 2019 alle battaglie del 2020

Le sue prestazioni fenomenali in campo lo scorso anno sono state seguite da un anno diverso da tutti gli altri.

Prima del 2019, di fuori del calcio femminile, Megan Rapinoe non era l'icona che è oggi. Dopo essere stata una figura di spicco nel suo sport per anni, la scorsa estate è esplosa nei media mainstream in poche settimane.



In mezzo a una faida pubblica con il presidente degli , Donald Trump, l'esterno ha aiutato la squadra nazionale femminile degli Stati Uniti a un secondo trionfo consecutivo ai Mondiali, segnando in sei gare così da vincere la Scarpa d'Oro del torneo.



Mentre ha continuato a dividere l'opinione pubblica per la sue schiette dichiarazioni, la Rapinoe ha conquistato il Pallone d'Oro e tutta una serie di altri premi individuali, così da coronare un anno in cui l'attenzione dei media su di lei è cresciuta come mai prima d'ora.



Il 2020 però è stato ben diverso per lei, tanto che la Rapinoe non compare nemmeno nella lista della Goal 50 . Vincitrice lo scorso anno, la 35enne stavolta non è stata selezionata. Incredibile, certo, ma per una buona ragione.



Era l'11 marzo quando Rapinoe ha messo piede per l'ultima volta in campo. Ha giocato sette minuti segnando su calcio di punizione dalla distanza nel match tra Stati Uniti e , nella SheBelieves Cup.



Da allora, il calcio è stato sospeso. Rapinoe ha deciso di non giocare per il suo club, l'OL Reign, quando la NWSL ha organizzato la Challenge Cup a luglio, dopo che la stagione regolare non è stata in grado di andare avanti. Inoltre ha anche deciso di non giocare nelle Fall Series a settembre.



La Rapinoe ha usato la sua voce nel 2020 per attirare l'attenzione su questioni che hanno avuto un'enorme precedenza. Prima di tutto ha sottolineato l'importanza di un voto equo nelle elezioni presidenziali di quest'anno, ha sostenuto il movimento Black Lives Matter e la lotta contro tutte le forme di discriminazione, trasmettendo una serie di messaggi significativi ai suoi milioni di seguaci.

Fair Count è un'organizzazione che si batte per ottenere un censimento equo e accurato in Georgia e negli Stati Uniti.



Il loro messaggio è stato particolarmente importante in un anno elettorale - ancora di più col senno di poi, visto che Trump ha chiesto più volte di interrompere il conteggio dei voti - e la fondatrice Stacey Abrams è stata solo una delle tante figure importanti che Rapinoe ha mostrato pubblicamente sui propri canali.



"Ha realizzato un programma online chiamato Ask Stacey, in cui abbiamo parlato del censimento" dice a Goal Rebecca DeHart , CEO di Fair Count.



"Siamo stati in grado di utilizzare alcuni di quei video per la pubblicità digitale online e abbiamo ottenuto alcuni dei migliori click through, in cui le persone hanno fatto il passo successivo apprendendo il censimento in seguito, utilizzando lei e altre persone che facevano parte di quel programma".



"Inoltre, anche se non abbiamo ancora i numeri completi del censimento, sappiamo che abbiamo fatto meglio di quanto abbiamo fatto nel 2010 in Georgia, e questo è davvero eccitante" ha aggiunto, parlando poco prima delle recenti elezioni.



"In tutti e sette gli stati nella parte sud-orientale degli Stati Uniti, solo tre hanno migliorato i loro censimenti del 2010 ed è stato davvero fantastico che fossimo uno di loro".



La Georgia è stata uno degli stati cruciali delle elezioni americane del 2020 e, in attesa di un riconteggio, la sconfitta di Trump ha contribuito a suggellare il suo destino di presidente per un solo mandato.



Patrisse Cullors-Brignac , co-fondatrice del movimento Black Lives Matter, e Joe Biden , il presidente eletto degli Stati Uniti, sono stati ospiti sull'Instagram della Rapinoe, la quale ha anche condotto uno show su HBO chiamato Seeing America, con Alexandria Ocasio-Cortez , la donna più giovane che abbia mai servito al Congresso degli Stati Uniti, tra le persone coinvolte.



Non solo nomi di alto profilo sul suo Instagram. Come parte della campagna #ShareTheMicNow, la Rapinoe è stata una delle tante donne bianche con un enorme seguito che ha appoggiato sui propri account sui social le donne di colore.



Fresco Steez , curatore e social manager, ha partecipato all'account di Rapinoe, condividendo messaggi imperativi di antirazzismo a oltre due milioni di persone. Steez ha 6.000 follower sul suo account Instagram . "Questa è la voce che dobbiamo seguire" ha scritto Rapinoe. Questo attivismo non è niente di nuovo. Non sta solo saltando sul carro e fingendo che le importi.

Altre squadre

Quando il quarterback della NFL Colin Kaepernick si inginocchiò durante l'inno nazionale americano nel 2016 - protestando contro l'ingiustizia razziale, la brutalità della polizia e l'oppressione sistematica - Rapinoe fu tra i primi atleti a sostenerlo.



Di conseguenza, la Nazionale di calcio statunitense ha creato una politica che richiedeva a tutti i giocatori di mostrare un atteggiamento "rispettoso" durante l'inno, diventando così la prima lega o organo di governo a farlo.



"Era un piccolo cenno a Kaepernick e a tutto ciò per cui ci si batte in questo momento" disse in quel momento, spiegando la sua decisione di inginocchiarsi.



"Penso che in realtà sia piuttosto disgustoso il modo in cui è stato trattato e il modo in cui molti media ne hanno parlato, facendone qualcosa che assolutamente non è".



"Dobbiamo avere una conversazione più ponderata e bilaterale sulle questioni razziali in questo paese".



Persone come Rapinoe che spingono questi messaggi verso a un pubblico diverso dai soliti flussi, possono aiutare a cambiare gli atteggiamenti e aprire gli occhi a chi non vede questi problemi o crede di non avere un impatto su di essi.



“Il censimento non è la cosa più sexy. Quando siamo in grado di uscire da quella cornice di e parlare di cosa significa veramente e di come tutti ne siano ugualmente influenzati, aiuta davvero a rafforzare il nostro messaggio" ha spiegato DeHart.



“Megan è il tipo di persona 'vedo qualcosa, dico qualcosa' e la ammiro così tanto per questo. Ha una bussola morale che indica il vero nord. Quando ha collaborato con noi al censimento, ha capito che se le persone non venivano contate, se avevano paura di partecipare o non si fidavano di partecipare, sarebbe stato un problema".



"Sapeva che sarebbe stato molto difficile per loro essere visti e ascoltati nel prossimo decennio".



La cosa triste è che la Rapinoe rimane in minoranza quando si tratta di star del calcio d'élite che parlano di argomenti importanti.



"Potrebbero fare così tanto se decidessero di usare il loro stupendo livello di popolarità per combattere il razzismo, per esempio" ha detto recentemente a L'Equipe Mag, parlando di star come Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.



"Non sto parlando di indossare una maglietta Black Lives Matter, sto parlando di andare più in profondità.



“La disponibilità di Lewis a parlare è incredibile, per non parlare di LeBron James, poiché sono al centro di colossali poteri economici.



“Anche Naomi Osaka, che agli US Open indossava maschere con i nomi di persone di colore uccise dalla polizia statunitense, come Breonna Taylor e George Floyd. In mezzo al mondo del tennis, che è così bianco! Questi atleti mi ispirano. C'è come un filo invisibile tra di noi. Non dobbiamo essere timidi".



L'anno scorso, quando la Rapinoe è salita sul palco dei FIFA Best Awards, in qualità di miglior giocatrice femminile per il 2019, ha detto: "Presta i tuoi social ad altre persone, condividi il tuo successo".



Un anno dopo, non è in lizza per vincere nuovamente quel premio, vista la mancanza di gare per tutto il 2020. Tuttavia, lontano dal calcio, la due volte vincitrice della Coppa del Mondo è stata comunque decisiva.



Mentre molte stelle del calcio sembrano aver paura di parlare contro ciò che è sbagliato, la continua lotta di Rapinoe contro l'ingiustizia e la discriminazione è una delle poche cose che sono apparse normali nel 2020.