Il portoghese ha messo «mi piace» a un post su Instagram con la scritta: «Non spingere mai una persona leale al punto che non le importi più nulla». Il quotidiano Manchester Evening News ha pubblicato uno screenshot del «mi piace» e ha commentato criticamente l'episodio. «Che cosa è preso a Bruno Fernandes? Di solito è al di sopra di queste cose, e ora mette «mi piace» a reel stupidi come un adolescente lunatico», ha scritto il giornalista.

«È del tutto comprensibile che sia frustrato dopo aver sacrificato gli anni migliori della sua carriera per un club che continua a peggiorare. Ma prima ha lasciato solo Michael Carrick e ora si comporta come Garnacho sui social», ha aggiunto il cronista.

Durante la sua permanenza allo United, Garnacho aveva creato scompiglio con diversi post in cui aveva espresso chiaramente la propria insoddisfazione per la sua situazione. La scorsa settimana, dopo la sconfitta per 4-1 in Champions League a Como, Bruno Fernandes aveva attribuito la colpa del ko all'allenatore Carrick, accusandolo della mancanza di pressing.

Perché Bruno Fernandes e l'allenatore Michael Carrick sono entrati in contrasto?

Domenica, nella partita casalinga di campionato contro il Bournemouth, Carrick ha quindi rinunciato al suo capitano, lasciandolo in panchina. Senza il centrocampista offensivo, lo United ha incassato un'altra sconfitta, per 3-0, che mette seriamente a rischio la panchina dell'allenatore. Secondo i media inglesi, Carrick potrebbe essere esonerato già questa settimana. Se l'allenatore dovesse andarsene, per Bruno Fernandes si riaprirebbe la strada verso la squadra.

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Bruno Fernandes, 32 anni, gioca per i Red Devils dal 2020. Lo United pagò allo Sporting Lisbona 65 milioni di euro per il suo cartellino. Il suo contratto all'Old Trafford scade al termine della stagione.