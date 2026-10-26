Al portoghese è piaciuto un post su Instagram con la scritta: "Non portare mai una persona leale al punto che non le importi più nulla". Il quotidiano Manchester Evening News ha mostrato uno screenshot del like e ha commentato l'episodio in termini critici. "Che cosa è preso a Bruno Fernandes? Di solito è al di sopra di queste cose, e ora mette like a reel stupidi come un adolescente lunatico", ha scritto il giornalista.

"È del tutto comprensibile che sia frustrato, dopo aver sacrificato gli anni migliori della sua carriera per un club che va sempre peggio. Ma prima ha lasciato nei guai Michael Carrick e ora si comporta come Garnacho sui social media", ha aggiunto il cronista.

Durante la sua permanenza allo United, Garnacho aveva creato tensioni con diversi post nei quali aveva espresso chiaramente la propria insoddisfazione per la sua situazione. La scorsa settimana, dopo la sconfitta per 1-4 in Champions League a Como, Bruno Fernandes aveva attribuito la colpa della disfatta al tecnico Carrick, rimproverandogli il mancato pressing.

Perché Bruno Fernandes e l'allenatore Michael Carrick sono entrati in contrasto?

Domenica, nella partita casalinga di campionato contro il Bournemouth, Carrick ha quindi rinunciato al suo capitano, lasciandolo in panchina. Senza il centrocampista offensivo, lo United ha incassato un'altra sconfitta, per 0-3, che mette seriamente in bilico la panchina dell'allenatore. Secondo i media inglesi, Carrick potrebbe essere esonerato già questa settimana. Se il tecnico dovesse andarsene, per Bruno Fernandes si riaprirebbero le porte della squadra.

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Bruno Fernandes, 32 anni, gioca per i Red Devils dal 2020. All'epoca, lo United aveva versato allo Sporting Lisbona 65 milioni di euro per acquistarlo. Il suo contratto all'Old Trafford scade al termine della stagione.