"Che centrocampista": la notte di Rodri, l'insostituibile pretoriano di Guardiola

Tra Haaland e De Bruyne è spuntato lui, Rodri, il più presente in stagione: il goal della Champions lo conferma perno del guardiolismo.

"Che partita. Che partita".

Pep Guardiola è uno che ha giocato con Romario e Rivaldo. Ha allenato Leo Messi, Xavi, Iniesta. Insomma: non si dovrebbe più stupire di nulla. Eppure lo scorso 11 marzo, al termine della partita vinta per 1-0 dal Manchester City in casa del Crystal Palace, non riusciva a trovare le parole per uno dei propri elementi più oscuri: Rodri.

Quella partita, per la cronaca, era stata particolarmente sofferta: l'aveva appena decisa il solito Erling Haaland su calcio di rigore. Eppure Guardiola non aveva in mente che lui, Rodri, protagonista di una prestazione maiuscola, almeno secondo la visione del proprio allenatore.

"Che centrocampista - diceva Guardiola ai media inglesi - Non ho parole per descriverlo. Con e senza palla, la sua presenza, il suo ordine col pallone tra i piedi, i suoi inserimenti nello spazio. Ha giocato una partita fantastica".

Se c'è un modo per descrivere il feeling calcistico che Guardiola prova nei confronti di Rodri, può essere racchiuso in queste parole. Non solo per la nazionalità comune, quanto perché il modo di pensare football è il medesimo. E del resto non è un caso che nel luglio del 2019 il Manchester City abbia pagato 70 milioni di euro per strappare il giocatore all'Atletico Madrid, pur nel folle contesto di prezzi di mercato ormai schizzati oltre le stelle.

Rodri è l'equilibratore del Manchester City. Il perno del guardiolismo. L'uomo a cui Pep non rinuncerebbe neppure sotto tortura. La banca in cui riponi i tuoi soldi e che non ti chiede interessi. Il jolly che di base agisce davanti alla difesa, ma che se gli chiedi di arretrare il proprio raggio d'azione e piazzarsi al centro della retroguardia, come ai Mondiali, esegue senza batter ciglio.

E poi, sapete chi è l'elemento della rosa del Manchester City con più presenze stagionali tra tutte le competizioni. Non è Haaland e nemmeno De Bruyne. Sbagliato anche pensare a Ederson, che in quanto indiscutibile portiere titolare le ha giocate quasi tutte. No: è Rodri. Che dallo scorso mese di luglio a oggi ha collezionato la bellezza di 56 partite complessive, delle quali 52 da titolare, sulle 61 ufficiali disputate dai neo campioni d'Europa.

A Istanbul non è stata una notte semplice, per il City. Anche e soprattutto per merito dell'Inter, capace di tenere testa alla grande alla corazzata di Guardiola. Ma Rodri, pur con i suoi affanni, non ha mai perso la lucidità. Ed è arrivato al 90' con 60 passaggi azzeccati su 65, con una percentuale di precisione del 92,3%, toccando 79 palloni e vincendo 9 duelli. Numeri "alla Rodri".

E poi, certo, c'è la rete decisiva che ha consegnato al Manchester City la prima Champions League della propria storia. Bernardo Silva centra, Acerbi sporca come può, ma Rodri è lì, al posto giusto nel momento giusto - come sempre - e con un destro piazzato fulmina Onana. Non è e non è mai stato il suo pane: nel 2022/23 aveva segnato solo tre volte, di cui due in Premier League e un'altra in Champions League, nell'andata dei quarti di finale contro il Bayern.

Gli uomini oscuri, del resto, sono così. Si vedono poco, lasciano volentieri ad altri le copertine e i titoloni dei giornali, ma quando serve si palesano. E Rodri l'ha fatto nel momento più importante. Parafrasando Guardiola: "Che partita, che centrocampista". Totale. E vincente.