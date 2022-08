Charlotte-Toronto dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Match essenziale per il destino del Toronto, a caccia dei playoff: dove vedere in diretta la sfida contro Charlotte e le formazioni.

CHARLOTTE-TORONTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Charlotte-Toronto

Charlotte-Toronto Data: 28 agosto 2022

28 agosto 2022 Orario: 01:00

01:00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il cammino del Toronto verso i playoff della MLS è ancora possibile grazie agli arrivi di Bernardeschi, Insigne e Criscito, ma la squadra di Bradley non può sbagliare: contro Charlotte in palio punti essenziali per raggiungere i posti dal quinto al settimo.

Il Toronto è infatti attualmente a cinque lunghezze di distanza dal settimo posto, ovvero dalla possibilità di giocare i playoff della MLS.

Un discoso condivison con Charlotte, a +2 rispetto ai canadesi e con le stesse partite giocate. Impossibile sbagliare per entrambe, per una sfida che tanto di spareggio per provare a recuperare terreno sui posti playoff.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Charlotte-Toronto: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

La sfida della Major League Soccer tra gli statunitensi di Charlotte e i canadesi del Toronto si giocherà nella notte tra venerdì 27 agosto e sabato 28: appuntamento all'1:00 al Bank of America Stadium di Charlotte, Carolina del Nord.

DOVE VEDERE CHARLOTTE-TORONTO IN TV

Charlotte-Toronto di MLS sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su DAZN, la cui app è scaricabile su smart tv compatibili, console come PlayStation e Xbox, o su dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

CHARLOTTE-TORONTO IN DIRETTA STREAMING

La gara tra Charlotte e Toronto è disponibile su DAZN utilizzando l'app presente su cellulare e tablet o in alternativa collegandosi al sito ufficiale grazie a pc e notebook. Al termine dell'incontro questo potrà essere rivisto on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutte le emozioni di Charlotte-Toronto in diretta anche sul sito ufficiale e l'app di GOAL attraverso la tradizionale diretta testuale della gara.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca su DAZN del match di MLS, Charlotte-Toronto, è affidata a Federico Zanon.

PROBABILI FORMAZIONI CHARLOTTE-TORONTO

CHARLOTTE (4-5-1): Kahlina; Lindsey, Sobocinski, Fuchs; McKnize, Bronico, Jones, McNeill, Vargas; Swiderski

TORONTO (4-3-3): Bono; Layrea, MacNaughton, Mavinga, Criscito; Osorio, Bradley, Nelson; Bernardeschi, Akinola, Insigne