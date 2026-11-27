Come vedere Charlotte FC-Chicago Fire FC con una VPN

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Presentazione della partita

Major League Soccer - 1/8 28 nov 2026 - 12:30 Bank of America Stadium

Il Charlotte FC ospita il Chicago Fire FC al Bank of America Stadium in una partita di Major League Soccer tra due squadre separate da una posizione nella classifica della Eastern Conference.

La sfida arriva a pochi giorni dal precedente incontro tra le due squadre a Chicago. Il Charlotte ha vinto quella partita per 2-1 al Soldier Field il 22 novembre.

La squadra di Dean Smith arriva all'appuntamento in buona forma in attacco. Ha segnato 15 gol nelle ultime cinque partite di campionato, comprese due vittorie consecutive per 4-0 contro il CF Montreal e l'Orlando City.

La difesa è stata meno solida. Il Charlotte ha subito tre gol nel pareggio per 3-3 contro l'Inter Miami e altri tre nella sconfitta contro i Portland Timbers.

Il Chicago di Gregg Berhalter ha avuto un rendimento altalenante. Ha perso 4-3 sul campo dei Columbus Crew ed è poi stato sconfitto in casa dal Charlotte: sono due sconfitte nelle ultime due partite.

Prima di allora, il Chicago aveva dimostrato di saper segnare in trasferta, vincendo 4-2 sul campo dei Colorado Rapids e 3-2 su quello dell'Atlanta United. Il Charlotte dovrà essere più attento rispetto al secondo tempo dell'ultimo confronto.

Ecco tutto quello che c'è da sapere per seguire la partita.

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