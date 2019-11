Chapecoense retrocessa in Serie B: a tre anni esatti dall'incidente

Giornata nera per la Chapecoense, che finisce in Serie B brasiliana dopo la sconfitta contro il Botafogo. Il tutto nell'anniversario della tragedia.

Il 28 novembre non è una data come le altre per la Chapecoense, ma anche per il calcio moderno in generale. In questa data, tre anni fa, ci fu il tragico incidente della squadra brasiliana, in cui morirono 71 dei 77 passeggeri.

Final de partida.

Com o resultado, infelizmente, não temos mais chances matemáticas de permanecer na Série A. Apesar do momento difícil, não iremos nos entregar. O ORGULHO DE SER CHAPE permanece, independente da divisão.

Com trabalho e a força da torcida, em breve voltaremos! pic.twitter.com/FZxqdNAnhO — Chapecoense (@ChapecoenseReal) November 28, 2019

Oggi, a tre anni di distanza, la Chapecoense deve registrare una pesante sconfitta sul campo da gioco. La partita persa 1-0 contro il Botafogo, infatti, condanna la squadra brasiliana alla retrocessione in Serie B.

Già nella passata stagione la Chapecoense andò vicino alla retrocessione, poi evitata in extremis. Ma stavolta non c'è stato niente da fare: il goal di Rhuan da Silveira Castro è il timbro finale sulla stagione disastrosa della Chapecoense.

Dalla prossima annata si dovrà ripartire dalla Serie B ma, come annuncia lo stesso club su Twitter, la squadra si rialzarà anche da questa sconfitta.