La Chapecoense dopo la tragedia: una rinascita senza lieto fine

Ricostruita dopo l'incidente aereo, la Chapecoense ha conquistato due salvezze di fila. Ma ora è in B e in gravi difficoltà economiche.

A Chapecó, comune di quasi 170000 abitanti del Sud del , il 28 novembre non è una data come le altre. Nel 2016, la tragedia aerea che distrusse la Chapecoense sconvolgendo l'intero mondo del calcio: 71 morti tra i 77 passeggeri che stavano volando verso la per la finale d'andata della Copa Sudamericana contro l'Atletico Nacional. E nel 2019, sempre lo stesso giorno, la prima retrocessione dalla A alla B brasiliana.

Una sorta di fine di un ciclo. Iniziato a fine 2013 con la prima, storica promozione nella massima serie, e proseguito negli anni seguenti tra salvezze miracolose, imprese, viaggi continentali. Nel calderone pure una partecipazione alla Libertadores nel 2017, con l'illusione di accedere agli ottavi di finale svanita solo con un ko a tavolino per aver schierato nei gironi un difensore (Luiz Otavio) squalificato.

Il capolavoro, la Chapecoense lo compie proprio nel 2017. Nonostante abbia in rosa quasi una trentina di calciatori nuovi rispetto a 12 mesi prima, e nonostante durante l'annata si susseguano tre allenatori in panchina, la formazione catarinense conquista un'insperata salvezza e, come se non bastasse, chiude all'ottavo posto qualificandosi per la seconda volta di fila per la Libertadores. L'avventura finirà già ai preliminari, contro gli uruguaiani del Nacional, ma l'impresa resta scolpita nella storia del club.

Altre squadre

Nel 2018 altra salvezza sofferta, raggiunta all'ultima giornata, poi le cose iniziano a complicarsi irrimediabilmente. L'alchimia non funziona più e, nel 2019, la squadra chiude mestamente al penultimo posto della classifica. Se mai il calcio brasiliano ripartirà, dovrà disputare la Serie B nazionale.

I volti noti della rinascita sono più di uno. Non i Ronaldinho e i Riquelme, il cui aiuto gratuito alla ricostruzione della Chape dopo l'incidente si è sostanzialmente rivelato un fake, ma, più modestamente, qualche elemento passato anche per la : l'ex romanista Artur in porta, l'ex Tulio de Melo in attacco, più l'ex ed Hellas Gustavo Campanharo. L'unico apporto concreto, alla fine, lo dà Tulio, autore di 7 reti nel 2017.

I familiari delle vittime decedute nell'incidente aereo di fine 2016, intanto, sono costantemente in contatto con il club, che fa pervenire loro un sostegno economico mensile in collaborazione con un'associazione creata proprio da Tulio de Melo. Ma da mesi la situazione, complici la retrocessione e l'emergenza Coronavirus, si è aggravata in maniera quasi irreparabile.

La favola, insomma, non sta avendo un lieto fine. Prima dello stop del calcio - europeo e pure brasiliano - la Chapecoense aveva vinto appena due delle nove partite del campionato catarinense, venendo eliminata precocemente dalla Copa do Brasil. In tre mesi ha già cacciato tecnico e direttore generale.

Uno dei volti più conosciuti - o meno sconosciuti... - a livello nazionale è il centravanti Anselmo Ramon, 31 anni, arrivato dal Vitoria e passato senza fortuna anche per i romeni del Cluj. Ma i tempi continuano a essere duri per una realtà che, dopo Medellin, era stata adottata dall'intero Brasile. E che oggi, a poco più di tre anni dalla tragedia, è tornata nel dimenticatoio.