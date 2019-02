Championship, Oliveira sfigurato in volto dal fallo di Mings

Durante la partita di Championship tra Reading e Aton VIlla, Oliveira è stato calpestato accidentalmente da Mings; adesso però sta bene.

Le immagini che seguono non sono adatte a persone facilmente impressionabili. Fatta questa premessa, doverosa in questi casi, possiamo raccontare l'episodio che per sua sfortuna ha visto come protagonista, sabato pomeriggio, Nelson Oliveira.

Nelson Oliveira after Tyrone Mings (accidentally) stood on his face... pic.twitter.com/dnNhk7kzpR — SPORTbible (@sportbible) 3 febbraio 2019

Il nuovo attaccante del Reading stava affrontando l'Aston Villa (partita che per la cronaca è finita 0-0) in Championship. Dopo un contatto con Tyronne Mings, cadendo, il portoghese è stato caplestato dal rivale dell'Aton Villa, che lo ha colpito proprio in faccia con i tacchetti.

Nélson Oliveira has had surgery today and is recovering well.



We’d like to thank our medical staff, the paramedics, ambulance staff and all at the RBH for their exceptional work.



The #ReadingFC family sends love and support to Nelson! 💙 pic.twitter.com/CbAjenjNiX — Reading FC (@ReadingFC) 3 febbraio 2019

Il risultato nel suo volto non lascia spazio all'immaginazione. Nelson Oliveira tuttavia, come riporta il Reading, è stato subito portato in ospedale, dove ha subito piccole operazioni. Adesso sta bene ma ovviamente avrebbe fatto volentieri a meno di tutto questo.

Le cicatrici sul suo volto, probabilmente, resteranno lì per sempre, ma poteva anche andare in modo peggiore all'attaccante.