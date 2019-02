Championship: i giocatori del West Bromwich pagano la trasferta di Leeds ai tifosi

I giocatori del WBA hanno deciso di pagare il pullman ai loro tifosi per assicurarsi che saranno in tanti contro il Leeds ad Elland Road.

50 punti dopo 29 giornate e solo sette punti di distacco dai primi due posti in Championship che valgono la promozione diretta (senza playoff) in Premier League. E' questo il ruolino di marcia del West Bromwich Albion.

E nonostante manchi ancora quasi un mese alla sfida del primo marzo contro il Leeds di Bielsa (attualmente primo in classifica) in quel di Elland Road la squadra vuole essere sicura di avere il supporto del maggior numero di tifosi possibili.

L'articolo prosegue qui sotto

Per questo motivo i giocatori hanno deciso di pagare di tasca loro il pullman per i loro sostenitori, in maniera tale che il settore ospiti possa essere stracolmo.

Una conferma che è arrivata anche da uno dei centrocampisti della squadra, Chris Bunt.