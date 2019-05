Championship, Aston Villa-Derby County dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Tutto su Aston Villa-Derby County, finale dei playoff di Championship: dalle notizie di formazione alle informazioni su diretta tv e streaming.

Come da tradizione, il programma del calcio inglese professionistiico si chiude di lunedì, a Wembley, con la finale playoff di Championship che quest'anno è - . Dopo che i primi due posti della classifica se li sono aggiudicati e , rimane un ultimo posto nella prossima Premier League.

Segui Manchester City-Watford in diretta esclusiva su DAZN

L'Aston Villa ha chiuso il campionato al quinto posto e ha battuto ai calci di rigore il Albion in semifinale per conquistarsi un posto a Wembley. Il club di ha vissuto una stagione complessa, ma grazie a una striscia di 10 vittorie in fila tra marzo e aprile si è guadagnata il posto nei playoff, che ha fatto finora fruttare al meglio.

Anche il Derby County si è trovato a dover inseguire un posto nelle ultime giornate, chiudendo addirittura al sesto posto. Poi l'impresa in semifinale: i 'Rams' hanno eliminato il favorito di Bielsa, vincendo 2-4 in trasferta dopo lo 0-1 subito in casa.

L'ultimo atto sarà anche un confronto di cuore per i tifosi del , che vedranno due icone in panchina a sfidarsi: Frank Lampard, allenatore del Derby County, e John Terry, vice di Dean Smith sulla panchina dei 'Villans'. I 90 (o 120) minuti di Wembley premieranno soltanto uno dei due con la promozione.

In questa pagina tutte le informazioni su Aston Villa-Derby County, dalle notizie di formazione alle indicazioni su diretta tv e streaming .

ASTON VILLA-DERBY COUNTY: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Aston Villa-Derby County DATA 27 maggio 2019, 16.00 DOVE Wembley Stadium, Londra ARBITRO Paul Tierney TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO ASTON VILLA-DERBY COUNTY

Aston Villa-Derby County, la finale dei playoff di Championship, si giocherà lunedì 27 maggio alle ore 16.00 italiane nello storico Wembley Stadium di Londra. Si gioca su gara secca. Dopo il 90', in caso di parità, ci saranno supplementari e calci di rigore. In palio l'ultimo posto rimasto nella prossima Premier League, dopo i primi due già prenotati da Sheffield United e Norwich.

Sarà la piattaforma DAZN quella su cui vedere in esclusiva e in diretta Aston Villa-Derby County. Gli abbonati avranno la possibilità di seguire il match su tutte le smart compatibili con la app, oppure attraverso il decoder Sky Q, una console Xbox o PlayStation 4. Sarà inoltre possibile seguire l'ultimo atto della Championship anche sulla propria tv tramite i dispositivi Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Gli abbonati a DAZN, che detiene i diritti di trasmissione della Championship in esclusiva sul territorio italiano, potranno seguire Aston Villa-Derby County in diretta streaming su pc, tablet e smartphone tramite l’apposita app.

L'Aston Villa si presenta al match senza novità rispetto alla formazione che ha conquistato la qualificazione sul campo del West Bromwich in semifinale. Davanti a Steer linea a quattro con Elmohamady e Taylor larghi, Tuanzebe e Mings al centro. McGinn e Hourihane completano il centrocampo con capitan Grealish; davanti il classe 1998 Andre Green dovrebbe accompagnare Tammy Abraham ed El Ghazi.

Il Derby è invece chiamato a due cambi, uno obbligato e uno indotto: Malone è squalificato e lascerà campo ad Ashley Cole come terzino sinistro, davanti invece Marriott dopo la doppietta nella semifinale di ritorno dovrebbe prendere il posto di Bennett. Confermatissima la trequarti con Wilson, Mount e Lawrence. Huddlestone potrebbe insidiare Holmes per un posto a centrocampo.

ASTON VILLA (4-3-3): Steer; Elmohamady, Tuanzebe, Mings, Taylor; McGinn, Hourihane, Grealish; Green, Abraham, El Ghazi.

DERBY COUNTY (4-2-3-1): Roos; Bogle, Keogh, Tomori, Cole; Holmes, Johnson; Wilson, Mount, Lawrence; Marriott.