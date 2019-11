Champions, Zoff punta sulla Juventus: "La concorrenza si è indebolita"

L'ex portiere bianconero pensa che possa essere l'anno della Juventus in campo europeo: "Ha tutte le carte in regola per vincere la Champions".

Cinque vittorie su cinque, qualificazione agli ottavi di finale di Champions, prima del girone. Un torneo europeo fin qui ottimo per la , che non ha certo fatto registrare risultati roboanti, riuscendo però ad ottenere l'en-plein di successi, in attesa dell'ultimo turno e dunque dell'urna che deciderà l'avversaria per la fase ad eliminazione diretta.

Nessuna big ha fin qui deluso in Champions, quasi già qualificate agli ottavi con la consapevolezza di poter dire la propria. L'unica che per ora manca all'appello è proprio il Campione d'Europa, fuori dalla competizione in caso di sconfitta contro il alla sesta giornata.

Su Radio 2 è intervenuto la leggenda della Juventus e dell' , Dino Zoff, sicuro di come possa essere l'anno bianconero:

"La ha tutte le carte in regola per vincere la . Tante squadre di levatura hanno problemi. Il , il e non solo".

Per l'ex portiere le grandi squadre d'Europa non hanno migliorato la propria rosa, anzi:

"La concorrenza si è indebolita".

Primo in campionato, Sarri sta guidando la Juventus ottimamente anche in Champions. Reduce dalla vittoria in la scorsa primavera, ora il tecnico bianconero punta ad ottenere quel trofeo accarezzato due volte con Allegri ma mai portato a casa.

Nel 2020 la Juventus, alla pari di altre quindici squadre, giocherà per sollevare al cielo di Istanbul la Champions. Oltre pronostici e previsioni, sarà il campo a parlare.