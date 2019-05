Champions e salvezza, ultima giornata decisiva: oggi i verdetti della Serie A

Due tra Atalanta, Inter, Milan e Roma andranno in Champions League insieme a Napoli e Juventus. Empoli, Genoa e Fiorentina si giocano la salvezza.

Il giorno della verità è arrivato, oggi la emetterà i suoi ultimi verdetti: sono quattro le squadre ancora in corsa per un posto in Champions League (, , e ) mentre una tra , e seguirà in Serie B (qui tutte le combinazioni possibili) e .

Gli incroci più pericolosi di stasera si giocano sicuramente a Milano e Firenze: l'Inter infatti ospita a 'San Siro' l'Empoli, il Grifone invece giocherà in casa della Fiorentina un vero e proprio spareggio salvezza.

L'Inter deve vincere per avere la certezza di conservare il quarto posto, ma potrebbe qualificarsi in Champions anche in caso di pareggio o sconfitta in base ai risultati di Milan e Roma.

Una situazione molto simile a quella dell'Empoli che sarebbe sicuramente salvo con una vittoria a 'San Siro', mentre con un pareggio o una sconfitta dovrebbe sperare che il Genoa faccia lo stesso risultato contro la Fiorentina.

I viola a loro volta peraltro non possono regalare punti dato che, in caso di sconfitta e contemporanea vittoria dell'Empoli contro l'Inter, rischierebbero la clamorosa retrocessione in Serie B.

Per quanto riguarda la corsa Champions il Milan deve battere la e sperare che almeno una tra Inter e Atalanta non vinca. Mentre agli orobici basterà fare tre punti contro il per volare in senza guardare gli altri risultati.

Infine sembra quasi disperata la situazione della Roma che per agguantare il quarto posto non solo deve battere il , ma deve anche sperare che perda il Milan e almeno una tra Inter e Atalanta subisca una goleada.

Altrimenti i giallorossi devono vincere di goleada, in quel caso infatti basterebbe anche una sconfitta di misura delle dirette concorrenti per conquistare la qualificazione in Champions League.