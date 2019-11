Champions League, tre italiani nel goal della settimana: Dybala, Gomez e Lautaro Martinez

Nella speciale classifica del 'goal of the week' della Champions League ci sono tre calciatori della Serie A: tre argentini che indossano la '10'.

Il quinto turno di è stato molto positivo per le italiane: tre vittorie per , e ed un pareggio ad 'Anfield' per il . Tre calciatori di , inoltre, sono stati nominati per il 'goal della settimana' dalla UEFA.

Il premio che la UEFA consegna ad ogni turno di Champions League per il goal più spettacolare vede protagonisti tre conoscenze del calcio italiano, tutti con due caratteristiche comuni: tutti e tre i calciatori sono argentini e indossano la maglia numero '10'. Il primo candidato, infatti, è il Papu Gomez che contro la ha fatto un tunnel ad un avversario prima di trovare la rete sul secondo palo facendo esplodere il tifo bergamasco.

4⃣ Goal of the Week nominees 💥 ⁣

⁣

⭐️ Sven Bender

⭐️ Paulo Dybala

⁣⭐️ Alejandro Gómez

⭐️ Lautaro Martínez (*his second goal)

⁣

Which ⚽️ should top the poll?#GOTW | @NissanFootball — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 28, 2019

L'altro candidato è il numero '10' della Juventus Paulo Dybala che ha regalato l'importante vittoria ai bianconeri con una punizione da posizione molto defilata sorprendendo Oblak e anche Sarri, come ha rivelato l'allenatore bianconero in conferenza stampa. Il terzo candidato è Lautaro Martinez, autore di una doppietta contro lo Slavia Praga, il cui secondo goal è stato un capolavoro di coordinazione e istinto killer.

La Serie A si è imposta come protagonista in Champions League, mostrando al mondo intero le prodezze di cui sono capaci i propri giocatori e portando a casa delle vittorie di fondamentale importanza.