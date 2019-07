La Champions League torna su Mediaset: una gara in chiaro il mercoledì

Mediaset tornerà a trasmettere la Champions League per i prossimi due anni. Piersilvio Berlusconi: "Accordo raggiunto con Sky".

Colpo grosso per Mediaset che si è assicurata la trasmissione in chiaro di un incontro a scelta di del mercoledì sera: raggiunta per i prossimi due anni l'intesa con Sky che detiene i diritti per massima competizione europea fino al 2021.

A dare l'annuncio è stato l'amministratore delegato Piersilvio Berlusconi, intervenuto alla presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 2019/2020.

"C'è l'accordo con Sky che ha i diritti per tre anni: ne è passato uno, quindi ne restano due. Trasmetteremo una partita il mercoledì e la decideremo noi, speriamo che si tratti esclusivamente di impegni delle squadre italiane. C'è stata una negoziazione con Sky ed è giusto che si paghi quando in palio c'è un grande evento sportivo che può generare margine economico. Le cifre sono molto più basse di quelle circolate sui giornali".

La fase a gruppi vedrà in campo , , e : il sorteggio dei gironi si terrà il prossimo 29 agosto a Montecarlo.