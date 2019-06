Champions League, la squadra della stagione: Ronaldo unico 'italiano'

La UEFA ha reso nota ladi questa edizione della. Tra i 20 giocatori selezionati dagli osservatori hanno trovato spazio naturalmente molti protagonisti della cavalcata trionfale del , capace ieri sera di battere per 2-0 il in finale.

Nella lista non compare nessun giocatore italiano, con il solo Cristiano Ronaldo a rappresentanza delle squadre del belpaese. Il fenomeno della è infatti l'unico calciatore a giocare in un club di a essere stato selezionato.

A pesare a favore del portoghese sono state le 6 reti e i 2 assist collezionati in 9 presenze nel corso della manifestazione, tra i quali la decisiva tripletta realizzata nella gara di ritorno degli ottavi di finale contro l' allo Stadium.

