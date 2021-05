Champions League: la situazione in Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1

Sono molte le squadre che ancora si contendono una qualificazione alla prossima Champions League. Giochi aperti in Italia, Inghilterra e Francia.

I cinque maggiori campionati europei si avviano alla loro conclusione. Tanto la Serie A, quanto la Premier League, la Liga, la Bundesliga e la Ligue 1, sono arrivate a 90’ dall’ultimo triplice fischio finale e se molti verdetti sono già stati emessi, diversi sono quelli che arriveranno sul gong.

A tenere banco è ovviamente il discorso Champions League. Se infatti in alcuni tornei i giochi sono già fatti, sono diversi quelli che ancora devono conoscere i nomi delle squadre che li rappresenteranno nella prossima stagione nella massima competizione continentale per club.

Come in Italia, anche nel resto d’Europa la corsa che conduce ad un pass per la Champions è ancora pienamente nel vivo e la cosa si traduce, per forza di cose in una serie di calcoli ancora da fare e in molte combinazioni da studiare.

SERIE A

La classifica di Serie A al momento recita:

INTER 88 ATALANTA 78 MILAN 76 NAPOLI 76 JUVENTUS 75

Quando manca un solo turno alla fine del campionato, solo Inter e Atalanta sono certe di una qualificazione alla prossima Champions League. Ci sono quindi altri due preziosissimi pass ancora a disposizione e a contenderseli sono rimasti Milan, Napoli e Juventus.

Rossoneri e partenopei occupano al momento le ultime due posizioni che valgono la partecipazione alla prossima Champions e sono quindi padroni del proprio destino, ma al contempo non possono permettersi passi falsi.

Nel 38° turno di campionato, il Milan sarà impegnato a Bergamo contro l’Atalanta, il Napoli in casa contro il Verona e la Juventus a Bologna.

Il Milan quindi, per qualificarsi alla Champions League ha quattro opzioni a suo favore:

Sarebbe sicuro della qualificazione con una vittoria a Bergamo, con un pareggio a patto che una tra Napoli e Juve non vinca, con una sconfitta a patto che la Juve non vinca a Bologna e con una sconfitta a patto che il Napoli perda in casa contro il Verona.

Sono quattro le opzioni a favore anche per il Napoli:

I partenopei andrebbero in Champions con una vittoria interna contro il Verona, con un pareggio a patto che la Juve non vinca, con un pareggio a patto che il Milan perda, perde con meno di nove goal di scarto e la Juve pareggia.

Due invece le opzioni che potrebbero premiare la Juventus:

I bianconeri si qualificherebbero con una vittoria a patto che una tra Milan e Napoli non vinca e con un pareggio contro il Bologna, a patto che il Napoli perda con il Verona con uno scarto di dieci goal.

Va ricordato che sono cinque i criteri in caso di arrivo a pari punti: 1) Punti fatti negli scontri diretti 2) Differenza reti negli scontri diretti 3) Differenza reti generale 4) Goal segnati 5) Sorteggio.

PREMIER LEAGUE

La classifica di Premier League al momento recita:

MANCHESTER CITY 83 MANCHESTER UNITED 71 CHELSEA 67 LIVERPOOL 66 LEICESTER 66

Il massimo campionato inglese si è spinto fino alla sua penultima giornata e, quando manca un turno al termine del torneo, solo Manchester City e Manchester United sono certe di una qualificazione in Champions League.

Come in Italia, anche in Inghilterra saranno tre le squadre a contendersi gli ultimi due pass che valgono un posto nella prossima edizione della massima competizione continentale.

Il Liverpool ha gli stessi punti del Leicester, ma va considerato avanti in classifica in virtù della migliore differenza reti: +24 contro +20.

Nell’ultima giornata di campionato, il Chelsea sarà ospite dell’Aston Villa, i Reds ospiteranno il Crystal Palace, mentre il Leicester sfiderà in casa il Tottenham.

Il Chelsea (+23 di differenza reti), vincendo domenica, si garantirebbe ovviamente pass, e lo stesso varrebbe anche per il Liverpool con una vittoria, a patto che il Leicester non superi il Tottenham con un margine di cinque goal.

Va inoltre ricordato che il Chelsea avrebbe comunque anche un’altra possibile porta d’accesso: il prossimo 29 maggio affronterà il Manchester City in finale di Champions League e, in caso di successo, si garantirebbe la qualificazione anche nel caso in cui, al termine dell’ultima giornata di Premier League, si riscoprisse scavalcato sia da Liverpool che Leicester.

In questo caso l’Inghilterra sarebbe rappresentata da cinque squadre.

LIGA

La classifica di Liga al momento recita:

ATLETICO MADRID 83 REAL MADRID 81 BARCELLONA 76 SIVIGLIA 74 REAL SOCIEDAD 59

In questo caso i calcoli sono decisamente più semplici: quando manca un turno alla fine del campionato, i primi quattro posti sono già stati assegnati.

I quindici punti che dividono Siviglia e Real Sociedad rappresentano ovviamente un distacco incolmabile e quindi, dal punto di vista della corsa Champions, si può parlare di giochi già fatti.

In Spagna tutti gli occhi saranno puntati su Atletico e Real che, separati di sole due lunghezze, si contenderanno il titolo fino all’ultimo minuto.

BUNDESLIGA

La classifica di Bundesliga al momento recita:

BAYERN 75 LIPSIA 65 BORUSSIA DORTMUND 61 WOLFSBURG 61 EINTRACHT FRANCOFORTE 57

La corsa Champions ha emesso i suoi verdetti anche in Germania. Quando manca un solo turno alla fine del torneo, già conosciamo le quattro squadre che rappresenteranno la Bundesliga nella massima competizione per club.

L’Eintracht non può infatti più raggiungere né Borussia Dortmund né Wolfsburg e dovrà quindi accontentarsi di una qualificazione alla prossima Europa League.

LIGUE 1

La classifica di Ligue 1 al momento recita:

LILLA 80 PSG 79 MONACO 77 LIONE 76

Al termine della Ligue 1, le prime due classificate accedono direttamente alla fase a gironi della Champions League, mentre la terza si assicura un pass per i preliminari.

Ad essere sicuro di una qualificazione, quando mancano 90’ alla fine del torneo, è il solo Lilla, ma la situazione è molto ingarbugliata, visto che tra l’altro ci sono formalmente ancora tre squadre in corsa per il titolo.

Insieme a Lilla e PSG, che giocheranno in trasferta contro Angers e Brest, può ancora laurearsi campione di Francia anche il Monaco nel caso in cui le prime due della classe dovessero perdere, e in contemporanea arrivasse una vittoria con ampissimo margine sul campo del Lens (la differenza reti dice +40 per il Lilla, +56 per il PSG e +34 per la compagine del Principato).

Il Lione non può più puntare al titolo perché a -4 dal Lilla, ma in linea teorica (+39 di differenza reti) può ancora arrivare secondo. E’ comunque più realistico pensare che realmente in corsa per la piazza d’onore ci sia il solo Monaco, visto che è a -1 dal PSG.

Il Lione può finire tra le prime tre se vince contro il Nizza ed il Monaco non vince con il Lens e se pareggia contro il Nizza e in contemporanea il Monaco perde. A favorirlo sarebbe in questo caso la differenza reti.