Champions League: sequestrati falsi fratini da steward, obiettivo il furto di biglietti

La polizia spagnola ha sequestrato falsi fratini da steward e falsi apparecchi elettronici: erano diretti a rubare biglietti ai loro possessori.

Mancano poche ore alla finale di tra e , che scenderanno in campo al Wanda Metropolitano di Madrid alle ore 20.45.

La città spagnola è ovviamente affollata di tifosi che non vedono l'ora di assistere all'atto conclusivo della massima competizione europea per club. Alcuni di coloro hanno però seriamente rischiato di essere privati del loro biglietto.

L'UEFA ha infatti riferito che la polizia spagnola ha dovuto provvedere al sequestro di fratini da steward, falsi apparecchi di verifica dei biglietti e degli accrediti. Tutto materiale che era diretto a far esibire il biglietto ai malcapitati e successivamente a rubarlo.

Per questo motivo l'UEFA ha invitato tutti i possessori dei tagliandi ad esibire il biglietto solamente nella aree chiaramente indicate. L'UEFA ha inoltre comunicato che sono state fermate alcune persone che vendevano biglietti contraffatti. Nelle ultime ore sono stati messi in vendita anche 4.000 biglietti extra.