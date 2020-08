Champions League, semifinali senza Messi e Ronaldo: non succedeva dal 2006

Nessuno tra Messi e Ronaldo sarà presente alle semifinali di Champions: un dato storico praticamente, non succedeva dal 2006.

Con l'eliminazione del Barcellona dalla Champions League, per mano del , c'è un dato unico che da ora in poi caratterizza la competizione europea. Un dato legato anche all'eliminazione della contro il agli ottavi.

L'edizione 2019-20 della Champions League sarà infatti la prima senza la presenza di almeno uno tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo nelle semifinali o oltre, dalla stagione 2005/06.

Ben 14 anni contraddistinti dalla presenza di almeno uno dei due, alcune volte anche in contemporanea, tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo in semifinale di Champions League.

Segna la fine di un'epoca? Sicuramente segna il fatto che i due cominciano ad avere un'età, anche se comunque restano decisivi ed imprescindibili per le rispettive squadre.

Oggi Lionel Messi non ha davvero aiutato il suo in un momento nero, mentre Ronaldo è stato l'unico della Juventus a prendere per mano la squadra contro il Lione.