Con il sesto turno va in archivio la fase a gironi della Champions League 2021/2022. Il martedì si apre alle 18:45 con le sfide del Gruppo A. Il Paris Saint-Germain cala il poker al 'Parco dei Principi' contro il Brugge: protagonisti Kylian Mbappé e Lionel Messi, entrambi in goal con una doppietta a testa. Il francese segna due reti nei primi 7 minuti di gioco, poi ci pensa la 'Pulga' con altre due marcature, festeggiando nel migliore dei modi il settimo Pallone d'Oro davanti ai propri tifosi. La rete del Brugge porta la firma di Rits. Nell'altro match del raggruppamento, il Lipsia batte in casa il Manchester City e conquista il terzo posto, che vale il pass per la fase a eliminazione diretta di Europa League. Per i tedeschi una rete per tempo: apre Szoboszlai al 24', chiude André Silva al 76' con il momentaneo 2-0, prima del goal dei 'Citizens' firmato da Mahrez. Nonostante il ko, la squadra di Guardiola chiude al primo posto grazie a un punto di vantaggio sul PSG.

GIRONE A

PSG-BRUGES 4-1 [2' e 7' Mbappé (P), 38' Messi (P), 68' Rits (B), 76' rig. Messi (P)]

LIPSIA-MANCHESTER CITY 2-1 [24' Szoboszlai (L), 71' André Silva (L), 76' Mahrez (M)]

GIRONE B

MILAN-LIVERPOOL ore 21

PORTO-ATLETICO MADRID ore 21

GIRONE C

Ajax-Sporting Lisbona ore 21

Borussia Dortmund-Besiktas ore 21

GIRONE D

Real Madrid-Inter ore 21

Shakhtar Donetsk-Sheriff Tiraspol ore 21