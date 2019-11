Champions League, risultati 5ª giornata - Vince il Bayer Leverkusen, pari Galatasaray

Il Bayer Leverkusen vince ed elimina la Lokomotiv Mosca dal girone della Juventus. Il Galatasaray viene raggiunto dal Club Brugge nel finale.

Quinto turno di e primi verdetti nella fase a gironi. Il vince in trasferta ed elimina la Mosca, che perde anche le speranze di una qualificazione in .

CHAMPIONS LEAGUE, 5ª GIORNATA

GARE DI MARTEDI'

Clamorosa beffa per il , che davanti al pubblico amico passa in vantaggio a inizio gara con Buyuk, ma viene raggiunto sul pari al 92' da Diatta in un finale di fuoco.

GIRONE A

GALATASARAY-CLUB BRUGGE 1-1 [11' Buyuk (G), 92' Diatta (C)]

REAL MADRID-

GIRONE B

STELLA ROSSA-BAYERN MONACO

TOTTENHAM-OLYMPIAKOS

GIRONE C

ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA

MANCHESTER CITY-SHAKHTAR DONETSK

GIRONE D

LOKOMOTIV MOSCA-BAYER LEVERKUSEN 0-2 [11' Zhemaletdinov aut., 54' Bender]

JUVENTUS-ATLETICO MADRID

GARE DI MERCOLEDI'

GIRONE E

GENK-SALISBURGO

LIVERPOOL-NAPOLI

GIRONE F

BARCELLONA-BORUSSIA DORTMUND

SLAVIA PRAGA-INTER

GIRONE G

ZENIT-LIONE

LIPSIA-BENFICA

GIRONE H

VALENCIA-CHELSEA

LILLE-AJAX