Champions League, respinto il ricorso Rai: a Mediaset il match in chiaro

Sarà Mediaset a trasmetter il match in chiaro di Champions League del mercoledì. Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso della Rai.

Sarà Mediaset a trasmettere in chiaro la gara del mercoledì di . Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, il Tribunale di Milano ha respinto in maniera definitiva il ricorso con la quale la Rai aveva contestato la decisione di Sky di non far valere l’opzione per la trasmissione dei match delle prossime due edizioni fino al 2021.

Secondo Sky infatti, essendo venute meno alcune condizioni previste dal contratto, l’opzione a favore della di stato non era più esercitabile. L’emittente satellitare si era infatti riservata di poter rivedere gli accordi con la Rai legati alla trasmissione in chiaro del match del mercoledì di Champions League qualora il suo portafoglio di partite di non fosse completo, cosa che poi si è venuta effettivamente ad accadere con l’avvento di DAZN.

La Rai aveva già fatto ricorso lo scorso giugno, ma il Tribunale di Milano non aveva ravvisatogli estremi per un provvedimento d’urgenza ed in seguito è arrivato l’accordo tra Sky e Mediaset che permette a quest’ultima la trasmissione della sfida del mercoledì.

Nelle scorse ore, lo stesso Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile il reclamo nei confronti di Mediaset, i cui diritti in sublicenza della massima competizione europea per club sono stati acquistati legittimamente da Sky.

Secondo quanto riportato sempre da La Gazzetta dello Sport, Sky ha anche ottenuto la condanna della Rai a pagare le spese legali.