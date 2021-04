Quarti di Champions League in chiaro: le partite trasmesse da Mediaset

Anche nei quarti di finale Mediaset trasmetterà alcune partite della Champions League in chiaro: tutte le informazioni sulle sfide.

La Champions League riparte e lo fa proponendo le otto partite dei quarti di finale. Come è noto, non sono rimaste squadre italiane ancora in corsa nel torneo e a contendersi i pass che valgono l’accesso alle semifinali saranno otto compagini che si affronteranno in sfide con la formula andata-ritorno.

MANCHESTER CITY-BORUSSIA DORTMUND

REAL MADRID-LIVERPOOL

BAYERN-PSG

PORTO-CHELSEA

Come di consueto, alcune delle gare in programma tra il 6 ed il 14 aprile saranno visibili in chiaro.

DOVE VEDERE I QUARTI DI CHAMPIONS LEAGUE IN CHIARO

A trasmettere tutte le gare dei quarti di finale dell’edizione 2020/2021 della Champions League sarà l’emittente satellitare Sky, ma tra queste partite due saranno proposte in chiaro da Mediaset e sempre su Canale 5.

QUARTI DI CHAMPIONS, QUALI PARTITE IN CHIARO?

Come detto, Mediaset trasmetterà due match in diretta e in chiaro, uno questa settimana e l’altro la prossima.

Si partirà dalla gara che vedrà opposte Real Madrid e Liverpool allo stadio Alfredo Di Stefano (match d’andata del doppio confronto e si chiuderà con PSG-Bayern (match di ritorno).

6 aprile: REAL MADRID-LIVERPOOL

13 aprile: PSG-BAYERN MONACO

Le sfide saranno inoltre visibili in chiaro in live streaming attraverso l’app SportMediaset o accendendo al sito ufficiale della piattaforma.

SEMIFINALI, FINALE DI CHAMPIONS IN CHIARO

Mediaset proporrà delle gare in chiaro anche nei successivi turni del torneo. In programma c’è la trasmissione di una partita di semifinale d’andata ed una di ritorno, oltre alla finale in programma il prossimo 29 maggio allo stadio Ataturk di Istanbul.