Champions League, le qualificate agli ottavi

Tutte le squadre qualificate agli ottavi di Champions League: la Juventus non potrà affrontare PSG, Bayern Monaco, City e Barcellona.

Manca ancora l'ultimo turno della fase a gironi ma il quadro degli ottavi di sta cominciando a delinearsi. Sono infatti già ben sette le squadre che hanno matematicamente conquistato la qualificazione.

Oltre alla , che chiuderà al primo posto il Gruppo D, sono già certe di giocare gli ottavi di finale anche , , e . Tutte prime nei rispettivi gironi e che quindi non potranno incrociare i bianconeri.

Attualmente invece le uniche due squadre qualificate gli ottavi come seconde sono il e il , entrambe avversarie da non sottovalutare e possibili mine vaganti nell'urna per la Juventus.

QUALIFICATE AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS DA PRIME

PSG

Bayern

Manchester City

Juventus

Barcellona

QUALIFICATE AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS DA SECONDE

Real Madrid

Tottenham