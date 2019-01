Champions League: presentato il pallone Adidas della finale 2019

E' stato presentato il pallone Adidas che verrà utilizzato in Champions League a partire da febbraio ed anche nella finale di Madrid.

Nella giornata odierna l'Adidas ha svelato il pallone che verrà utilizzato in occasione della finale di Champions League, in programma al Wanda Metropolitano di Madrid il 1 giugno 2019.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

L'articolo prosegue qui sotto

Il pallone ufficiale della finale mette in evidenza le star iconiche che hanno giocato in Champions League. I pannelli bianchi delle stelle contrastano la vivace stampa grafica rossa che copre il resto del pallone.

Il nuovo pallone verrà utilizzato non solo per la finale ma a partire dagli ottavi di finale della competizione, che prenderanno il via a febbraio 2019.

E' stato realizzato utilizzando le migliori ed ultime tecnologie: è caratterizzato da un consistente rivestimento esterno che garantisce (anche ai portieri) una presa sicura ed un controllo completo. I pannelli a stella che sono incollati offrono una superficie migliore ed un primo tocco migliore.