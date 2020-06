Champions League, le possibili nuove date: Final Eight a Lisbona dal 12 al 23 agosto

Manca l'ufficialità dell'UEFA, ma si va verso la disputa di quarti, semifinali e finale a Lisbona. Juve-Lione e Barcellona-Napoli il 7 e l'8 agosto.

Il calcio europeo ha ormai scaldato i motori e la UEFA ha stabilito le modalità per portare a termine la : la principale competizione europea per club verrà conclusa tramite una speciale Final Eight in sede unica a Lisbona.

Secondo 'Sky Sport', la Champions League 2019/20 sarà assegnata dopo una Final Eight - dunque dai quarti di finale alla finalissima - che si disputerà a Lisbona dal 12 al 23 agosto. Le gare di ritorno mancanti degli ottavi di finale andranno invece regolarmente in scena nelle città prestabilite: - a il 7 agosto, - in Catalogna l'8.

Manca ancora l'ufficialità dell'UEFA, ma la soluzione sembra dunque essere stata trovata. Mercoledì è attesa la ratifica del Comitato Esecutivo, ma intanto le date sembrano già stabilite: i quarti di finale tra il 12 e il 15 agosto, le semifinali il 18 e 19, la finale il 23.

Confermato anche lo slittamento delle designazioni delle città per le finali delle prossime coppe europee: dunque l'ultimo atto della Champions League 2021 si giocherà a Istanbul, quella del 2022 a San Pietroburgo. La Supercoppa Europea verrà invece disputata il 24 settembre a Budapest.