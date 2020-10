Champions League, le partite in chiaro su Mediaset: ci sono Juve-Barcellona e Real Madrid-Inter

Sono state rese note le gare di Champions delle italiane in chiaro su Mediaset: si parte con l'Inter, c'è anche Juve-Barcellona.

Manca poco all'inizio della fase a gironi della 2020/2021: anche quest'anno, tifosi e appassionati potranno assistere ad un match per ogni turno in chiaro di una delle quattro squadre italiane impegnate.

E' stata comunicata lista delle sei partite in questione: tre a testa per e , nessuna per Lazio e Atalanta.

Spicca il doppio big match tra i bianconeri e il , oltre all'incrocio che metterà di fronte i nerazzurri al all'Estadio Alfredo Di Stefano di Valdebebas. Completano il quadro le due sfide tra Inter e Moenchengladbach e Juventus-Ferencvaros.

Altre squadre

Le partite delle italiane in chiaro su Mediaset: