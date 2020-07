Champions League, le partite in chiaro: ci sono Juventus e Napoli

Mediaset ha annunciato il programma delle partite in chiaro della Champions League: ci sono i due ottavi di ritorno delle italiane e la Final Eight.

Mancano due giornate alla fine della , mentre la Premier League e la ad esempio sono già finite. Questo cosa vuol dire? Che si avvicina il momento del ritorno della .

Strana, unica, insolita: quest'anno si giocherà tutto ad agosto, con gli ottavi di finale di ritorno che si concluderanno ovviamente come prima cosa. Poi via alla Final Eight con le gare secche.

Mediaset ha annunciato le partite che trasmetterà in chiaro da questo momento in poi, tutte su Canale 5. Ci sono i due ottavi di finale di ritorno delle italiane: - il 7 agosto e - l'8 agosto. Poi, in ordine, sarà questo il programma dell'emittente televisiva:

- una partita dei quarti di finale (la migliore disponibile, ancora da scegliere tra quelle dal 12 al 15 agosto);

- una semifinale (18-19 agosto, la migliore a disposizione);

- la finale (23 agosto);

- la finale di Supercoppa europea, in programma il 24 settembre.

Insomma, tutto il meglio della Champions League (o quasi) verrà trasmesso in chiaro da Canale 5 nel mese di agosto.