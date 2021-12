PSG-Manchester United, Messi contro Ronaldo: sfida infinita

Comunque vada, si parlerà di flop dopo il cambio di casacca. Potrà vincere il campionato, ma senza la Champions, saranno giorni duri. Leo Messi ha sposato il PSG in estate, mentre il rivale di sempre Cristiano Ronaldo è tornato al Manchester United. Si ritroveranno negli ottavi del massimo torneo europeo, quello che hanno contribuito a rendere ancor più enorme.

L'urna di Nyon, infatti, ha accoppiato il PSG di Messi con il Manchester United di Ronaldo e la prima sicurezza stagionale europea vedrà il mancato incontro tra i due in finale. Per i parigini ritorno immediato a Manchester, dopo essere arrivato secondo alle spalle del City di Guardiola nella fase a gironi.

Dopo un anno e mezzo, Cristiano Ronaldo e Messi si ritroveranno di fronte. L'ultima volta è stata quella della Champions League 2020/2021, nella fase a gironi in cui erano presenti sia Juventus che Barcellona, entrambe lasciate dai due massimi protagonisti calcistici dell'ultimo decennio.

Allora una vittoria per uno, con la Juventus vittoriosa per 3-0 e il Barcellona per 2-0: nelle due occasioni della passata stagione, Messi ha segnato il goal finale nella sfida d'andata conquistata dai blaugrana, con Ronaldo indisponibile, mentre nel match di ritorno doppietta di CR7 al Camp Nou, in cui l'argentino è stato duramente sconfitto, senza reti a favore.

Messi e Ronaldo hanno giocato per anni contro in Liga, mentre in Champions si sono trovati nello stesso campo in sei occasioni: detto della vittoria in maglia Juventus contro il Barcellona, il lusitano ha battuto l'argentino, attuale Pallone d'oro in carica a +2 sul rivale, in un'altra occasione, per un totale di due. Lo stesso numero ottenuto alla Pulce. Due anche i pareggi. Equilibrio massimo.

L'articolo prosegue qui sotto

A meno di infortuni, Messi e Ronaldo saranno titolari in inverno nelle due gare degli ottavi di Champions: settimo e ottavo incontro europeo per i campioni che hanno battagliato stagione dopo stagione in Liga, nel Clasico e nel corso di ogni annata spagnola.

Considerando anche le sfide in Spagna, sono 36 le gare tra Ronaldo e Messi: l'argentino guida con 16 successi a fronte degli 11 del portoghese, con 9 pareggi rimanenti. In queste partite la Pulce è avanti di un solo goal (22 a 21). CR7 è stato punito con un rosso e nove gialli, l'ex Barcellona con sette ammonizioni.

La gara più importante tra Messi e Ronaldo in Champions non sarà certo quella degli ottavi 2021/2022: nel 2009, infatti, il Manchester United venne sconfitto nella finalissima contro il Barcellona. Sul terreno dell'Olimpico di Roma, l'argentino riuscì a segnare il 2-0 che chiuse la sfida dopo la rete di Eto'o. Non sarà quella partita, ma sarà certamente la più vista della Champions 2022. Of course.