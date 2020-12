Champions League, oggi i sorteggi degli ottavi: le possibili avversarie di Juventus, Atalanta e Lazio

Juventus, Atalanta e Lazio aspettano di conoscere le proprie rivali. Solo la Vecchia Signora è testa di serie. Alle 12 il sorteggio a Nyon.

L'attesa è finita: oggi è il fatidico giorno dei sorteggi degli ottavi di . Le sedici squadre ancora rimaste nella maggiore competizione europea conosceranno il loro destino.

Il sorteggio degli ottavi della Champions League 2020-2021, infatti, si svolgerà oggi alle ore 12:00 a Nyon, . C'è grandissima attesa per le tre squadre italiane ancora in corsa. Ricordiamo che la è l'unica squadra italiana qualificata come prima del girone, mentre e hanno passato la fase come seconde. Questo il riepilogo generale:

Prime classificate nei gironi: ,  , , Juventus, , , , .

Altre squadre

Seconde classificate nei gironi: Atalanta, , , Lazio, , Borussia Mönchengladbach, , .

Pochi e chiari paletti per gli accoppiamenti del sorteggio: ogni squadra deve incontrare una squadra dell'altra urna, ma non può incontrare né una squadra della stessa nazione, né una squadra già affrontata nel girone.

Così, la Juventus ad esempio ha solo cinque squadre da poter affrontare: Siviglia, Porto, Lipsia, Atletico Madrid e Borussia Mönchengladbach. Per come sta andando la stagione, sicuramente gli spauracchi sono Atletico Madrid e Lipsia, sorpresa tedesca che ormai ha dimostrato di essere una realtà della Champions League. Il Porto, probabilmente, sarebbe l'accoppiamento più lieto.

Passando all'Atalanta, la Dea potrà affrontare tutte le squadre teste di serie, tranne la Juventus ed il Liverpool (affrontano nel proprio girone). Qui c'è l'imbarazzo della scelta su cosa evitare: sicuramente problematici gli accoppiamenti con Bayern, City, Real e , forse un filo più abbordabili quelli contro Chelsea e Borussia (che si trova anche a dover affrontare l'esonero di Favre).

Quasi la stessa situazione per la Lazio, che rispetto all'Atalanta ha solo il Liverpool come possibile avversaria e non ha invece il . Il risultato è un accoppiamento che sarà per forza di cose proibitivo per la squadra di Simone Inzaghi, che parte però senza nulla da perdere e potrebbe giocarsi le sue carte.

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA JUVENTUS

Siviglia

Porto

Lipsia

Atletico Madrid

Borussia Mönchengladbach

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL'ATALANTA



Manchester City

Chelsea

Borussia Dortmund

PSG

Real Madrid

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA LAZIO