Champions League, Mourinho presenta la sua formazione ideale: non c'è Ronaldo

Opinionista tv per 'beIN Sports', Mourinho ha stilato il suo undici ideale di questa edizione della Champions League: tanto Liverpool, manca Ronaldo.

Protagonista anche quando non siede in panchina. Dopo il suo addio al , Jose Mourinho si è dedicato in questi ultimi mesi a una carriera da opinionista televisivo, ruolo che ha svolto per 'beIN Sports' anche durante la finale di tra e .

Seduto al tavolo dei commentatori al fianco di Arsene Wenger, altra vecchia conoscenza del calcio inglese vista la sua lunga carriera all' , il portoghese ha stilato la sua Top 11 di questa edizione della Champions League, regalando ovviamente grande spazio ai giocatori del Liverpool.

La cavalcata trionfale dei reds, vincitori per 2-0 al Wanda Metropolitano, pare infatti aver convinto Mourinho, il quale ha inserito ben sei calciatori alle dipendenze di Jurgen Klopp nella sua formazione ideale.

Mourinho’s full UCL team of the year. 🔴 pic.twitter.com/Itb7PUjZsl — Anfield HQ (@AnfieldHQ) June 3, 2019

Come modulo è stato scelto un 4-3-3, ricalcando così indirettamente proprio l'assetto più caro al Liverpool. In porta la scelta non poteva che ricadere su Alisson, grande protagonista della stagione europea dei reds.

In difesa il solo De Ligt ( ) è riuscito a trovare spazio tra altri tre giocatori del Liverpool, con Mourinho che ha infatti deciso di premiare Alexander-Arnold, Van Dijk e Robertson. A centrocampo spazio invece ai giovani talenti De Jong e Van de Beek (entrambi dell'Ajax) e all'ex lanciere Eriksen (Tottenham).

Passando infine al reparto che solitamente finisce per attirare le maggiori attenzioni, Mourinho in attacco ha scelto un trio formato da Salah, Messi e Mané. Escluso illustre Cristiano Ronaldo, inserito invece nella 'Squadra dell'Anno' presentata ieri dalla UEFA, giocatore che lo Special One conosce molto bene avendolo allenato al .

Oltre al connazionale, Mourinho non ha inserito nella sua Top 11 nemmeno un calciatore del Manchester United, squadra alla guida della quale ha disputato la fase a gironi della Champions League appena conclusasi.