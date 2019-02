Champions League, Mourinho avvisa: "L'eliminazione della Juventus non sarebbe una sorpresa"

Josè Mourinho non sarebbe stupito dall'eliminazione della Juventus: "Può vincere la Champions come non arrivare ai quarti di finale".

L'eliminazione della Juventus dalla Champions League non sarebbe una sorpresa per Josè Mourinho che, intervistato da 'Teleradiostereo', crede nelle possibilità dell'Atletico Madrid.

L'ex tecnico del Manchester United vede i bianconeri tra le squadre favorite per vincere la Champions League, ma allo stesso tempo non esclude una loro eliminazione già agli ottavi di finale.

"Ha qualità ed esperienza: la Juve può vincere la Champions. Ma se uscisse ora non sarebbe una sorpresa. Credo che possano farcela, hanno anche un giocatore decisivo come Ronaldo e tanta voglia di vincere, ma non sarebbe una sorpresa tremenda se uscissero adesso perché hanno trovato una squadra con tanta ambizione".

Mourinho insomma ha grande rispetto per l'Atletico Madrid di Simeone che, peraltro, ha la possibilità di giocare l'eventuale finale nel proprio stadio.

"L’Atletico Madrid ha fatto un investimento importante per poter giocare la finale nel suo stadio e anche se non mi sembra stiano giocando benissimo sappiamo come la pensa Simeone. Ha attaccanti bravi che possono fare la differenza e per questa ragione credo che la Juve possa vincere la Champions come non arrivare ai quarti di finale”.

Il portoghese poi dice la sua anche sul ritorno tra Roma e Porto e avvisa i giallorossi.

"Il goal del Porto è stato fondamentale, è una squadra tattica, chiusa e tosta. Non è facile da battere e ha una buona mentalità. Il risultato dell’andata lascia tutto aperto, il Porto in casa di solito è forte. Non vedo la Roma troppo solida a livello difensivo, non credo sia in grado di pareggiare 0-0, sarà importantissimo segnare".

Infine Mourinho analizza il campionato italiano dopo per l'ottavo anno consecutivo la Juventus potrebbe vincere lo Scudetto.