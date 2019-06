Champions League, Messi supera Ronaldo: il 'Goal del torneo' per i tifosi è la sua punizione contro il Liverpool

La perfetta punizione di Messi contro il Liverpool è stata scelta dai tifosi come il 'Goal del torneo' in questa edizione della Champions League

Gli osservatori tecnici della UEFA hanno detto Cristiano Ronaldo, i tifosi hanno invece scelto Lionel Messi. Il 'Goal del torneo' per l'edizione 2018/19 della va alla stella del .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Nello specifico, a essere premiata dagli appassionati come la rete più bella della competizione è stata la perfetta punizione realizzata dall'argentino nella semifinale d'andata contro il Liverpool, gara in cui i blaugrana riuscirono a imporsi per 3-0, salvo poi subire una clamorosa rimonta per 4-0 una settimana dopo ad Anfield.

Oltre alla perla targata Messi, in lizza per il titolo di miglior goal del torneo c'erano il destro al volo di Cristiano Ronaldo in - (proprio quello messo al primo posto dagli osservatori UEFA nella loro Top 10), il sinistro a rientrare sotto l'incrocio dei pali realizzato da Arjen Robben in - e il destro di controbalzo di Ivan Rakitic in -Barcellona.

Quattro capolavori che hanno illuminato le notti di Champions League, con il calcio piazzato di Messi che non ha però lasciato scampo ai goal realizzati dai colleghi. Difficile infatti ritrovare un'altra punizione così precisa da quella distanza.