Champions League in chiaro su Mediaset: Napoli-Liverpool e Inter-Barcellona su Canale 5

Sarà Napoli-Liverpool il primo match di Champions a essere trasmesso in chiaro su Canale 5, poi toccherà anche a Juventus-Atletico e Inter-Barcellona.

La sta finalmente per entrare nel vivo con la fase a gironi che vedrà impegnate , , e , a caccia del sogno europeo.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN

La curiosità della maggior parte dei tifosi riguarda la trasmissione in delle gare della squadra del cuore: quest'anno toccherà a Mediaset trasmetterle in chiaro, precisamente una per ogni giornata.

La prima sarà Napoli-, in programma martedì 17 settembre alle ore 20:45 allo stadio 'San Paolo': appuntamento su Canale 5 con la telecronaca affidata a Pierluigi Pardo. Il match tra partenopei e 'Reds' sarà visibile anche su Sky Sport che detiene i diritti di tutti gli incontri della Champions League fino al 2021.

Ecco la lista completa, riportata da 'Calcio e Finanza':

Napoli-Liverpool (1ª giornata Gruppo E): martedì 17 settembre ore 21 – diretta TV Canale 5

Juventus- (2ª giornata Gruppo D): martedì 1 ottobre ore 21 – diretta TV Canale 5

-Atalanta (3ª giornata Gruppo C): martedì 22 ottobre ore 21 – diretta TV Canale 5

-Inter (4ª giornata Gruppo F): martedì 5 novembre ore 21 – diretta TV Canale 5

L'articolo prosegue qui sotto

Juventus- (5ª giornata Gruppo D): martedì 26 novembre ore 21 – diretta TV Canale 5

Inter- (6ª giornata Gruppo F): martedì 10 dicembre ore 21 – diretta TV Canale 5

Grande attesa per la trasferta inglese dell'Atalanta al cospetto del Manchester City, così come per la rivincita tra Juventus e Atletico Madrid dopo il doppio scontro agli ottavi della scorsa edizione. A chiudere il sempre suggestivo Inter-Barcellona.