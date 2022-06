Champions al via, Ildefons Lima da record: in campo a 42 anni

E' il giocatore da più tempo in attività con la propria Nazionale, 25 anni: eliminata La Fiorita, sogna di passare al prossimo turno di Champions.

Il 21 giugno fa rima con estate. La più calda delle stagioni è iniziata, e con essa anche la Champions League 2022/2023. Il torneo europeo, vinto per l'ennesima volta dal Real Madrid lo scorso maggio, riapre i battenti per un alunga annata che si concluderà il prossimo maggio. Nella prima sfida stagionale sono scese in campo La Fiorita, di San Marino, e l'Inter Club Escaldes, di Andorra: quest'ultimi hanno passato il turno.

Si chiudono dopo novanta minuti le possibilità di San Marino nella Champions 22/23, mentre il club di Andorra, unico del suo paese, proverà ad ottenere il pass per il prossimo turno in caso di successo contro il Vikingur, l'altra squadra presente nella finale del turno preliminare: solamente una delle due si unirà alla miriade di squadre presenti nel primo turno eliminatorio.

Primo match e primo record stagionale già raggiunto, considerando l'ingresso in campo nella ripresa per un giocatore 42enne. Nell'Inter Club Escaldes milita infatti il leggendario difensore della Nazionale di Andorra, Ildefons Lima, classe 1979 che in carriera ha militato anche in Serie B, con la maglia della Triestina.

Lima non è nuovo alle gare nel primo turno di Champions, visto che dal 2014 ha spesso giocato in questa fase, prima con il Santa Coloma di Andorra ed ora, per il terzo anno consecutivo, con l'Escaldes. Non ha mai strappato il pass per il turno successivo, nuovo tentativo il prossimo 24 giugno.

In caso di qualificazione da parte di Lima, l'Inter Club si unirà alle squadre già presenti nel primo turno: Qarabag, Malmo, Ludogorets, Sheriff, Cluj, Bodo/Glimt, Ferencvaros, Maribor, Slovan Bratislava, HJK, New Saints, Dudelange, Zalgiris, Lincoln, Shamrock, Linfield, Zrnijski, Shakytor, Sutjeska, KI, Lech Poznan, Hibernians, Tobol, Shkupi, Pyunik, RFS, Batumi, Tirana e Ballkani. In particolare l'Inter Club o il Vikingur se la vedranno con il Malmo, reduce dai gironi di Champions League 2021/2022.

Lima non è solo il giocatore più rappresentativo di Andorra, con 134 presenze in Nazionale dal lontano 1997 ad oggi, ma anche uno di quelli con più gettoni ottenuti con la propria rappresentativa in giro per il mondo: nella top 100 di sempre, intenzionato a spingersi ancora in avanti. 25 anni in attività, nessuno come lui.

L'ex giocatore di Bellinzona, Pachuca e Ionikos nell'autunno 2020 aveva saltato alcune gare con Andorra dopo aver litigato con la propria federazione, prima di tornare in campo nel giugno 2021. Nonostante il suo ruolo da centrale, è anche in cima alla classifica dei marcatori all-time della rappresentativa iberica: 11 reti, con Martinez, Pujol e Vales lontanissimi a 5.

Il 30 giugno scadrà il contratto con l'Inter Escaldes e allo stato attuale delle cose non è chiaro se Lima continuerà con tale club o meno, ma di certo non si ritirerà nei prossimi giorni: il suo obiettivo è quello di raggiungere i 25 anni con la Nazionale di Andorra.

Estonia-Andorra si è giocata proprio il 22 giugno 1997, dunque Lima festeggia in queste ore i 25 anni di attività con la rappresentativa blu-giallorossa, che saranno effettivi alla prossima presenza a settembre in Nations League. Se giocherà da svincolato o con un altro club locale, saranno i prossimi sviluppi di calciomercato a dirlo. Intanto però, Lima punta la finale del turno preliminare di Champions con l'Inter Club concentrato sull'attualità.

Inizia l'estate, l'inverno di Lima non è ancora arrivato.