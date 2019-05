Champions League, la nuova formula non piace ad alcuni club europei: meeting a Madrid

Alcuni club europei si incontreranno martedì a Madrid prima dell'incontro con l'UEFA a Nyon: non piace il progetto della nuova Champions.

La nuova e probabile formula della a partire dal 2024 fa discutere i club europei (il trienno 2021-2024 sarà invece caratterizzato dall'introduzione della terza coppa, in maniera tale che ci saranno 3 tornei da 32 squadre, tutte con la stessa formula della Champions).

Per questo motivo le leghe europee, prima dell'incontro fissato mercoledì prossimo a Nyon con l'UEFA, hanno deciso di riunirsi martedì a Madrid. Sarà presente la di Agnelli (presidente dell'ECA), assenti invece , e .

Una decisione che ha fortemente indispettito il massimo organo calcistico europeo, che ha convocato questa riunione proprio per un confronto in tal sento.

I club medio-alti hanno paura che il calcio del futuro sia sempre più disegnato a favore dei grandi club. La loro posizione è quindi antitetica rispetto a quella dell'ECA: accesso alle coppe solo tramite i campionati, un sistema più equo di distribuzione degli utili, aumento dei premi anche per le altre coppe e non solo per la Champions League.

Champions League a partire dal 2024. Questo invece il progetto dell'ECA: competizione a 32 squadre, con 4 gruppi da 8 squadra; aumento delle partite da giocare, con alcune durante il week-end; accesso alla competizione mixato tra qualificate dai campionati e confermate dalla Champions precedente; sistema di promozione e retrocessione tra le coppe.