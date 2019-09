Champions League, Juventus-Bayer Leverkusen in chiaro su Mediaset

Juventus-Bayer Leverkusen sarà trasmessa anche in chiaro da Mediaset su Canale 5.

La seconda giornata di inizierà martedì 1 ottobre con due italiane in campo: e .

I bianconeri affronteranno il allo Stadium, mentre la Dea se la vedrà a San Siro contro lo .

Le partite verrano trasmesse in esclusiva su Sky, come tutte le gare della Champions, ma per Juventus-Bayer Leverkusen è prevista anche la diretta in chiaro.

Il match in programma martedì 1 ottobre alle 21 verrà trasmesso da Mediaset in chiaro su Canale 5.

-Bayer sarà l'unica partita trasmessa in chiaro della seconda giornata. Atalanta-Shakhtar, - e - verranno trasmesse esclusivamente su Sky.