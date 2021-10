Champions League in chiaro: Juventus-Zenit su Canale 5

Mediaset trasmetterà in diretta Juventus-Zenit di Champions League. Il canale di riferimento sarà come di consueto Canale 5.

La Champions League è pronta a tornare protagonista proponendo i match validi per la quarta giornata della fase ad eliminazione diretta.

Tra le gare più attese in assoluto c’è quella di una Juventus che, in piena crisi di risultati in campionato, in Europa è invece riuscita a dare il meglio, tanto che già martedì 2 novembre contro lo Zenit potrebbe staccare il pass per la fase ad eliminazione del torneo.

I bianconeri hanno infatti vinto le loro prime tre gare e comandano la classifica del Gruppo H: Juventus 9 punti, Chelsea 6, Zenit 3, Malmoe 0.

La sfida che vedrà protagonisti gli uomini di Massimiliano Allegri contro la compagine di San Pietroburgo, sarà trasmessa oltre che da Sky, anche da Mediaset.

Juventus-Zenit, il cui calcio d'inizio è stato programmato alle 21.00, sarà quindi visibile anche in chiaro su Canale 5, con telecronaca di Massimo Callegari e commento tecnico di Massimo Paganin.

Essendo trasmesso da Mediaset, l’evento sarà inoltre visibile in chiaro in streaming attraverso sportmediaset.it.