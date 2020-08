Champions League in chiaro: Juventus-Lione e Barcellona-Napoli su Canale 5

Juventus-Lione e Barcellona-Napoli, ottavi di ritorno di Champions League, saranno visibili anche in chiaro: i match saranno trasmessi su Canale 5.

- e - . La spalanca nuovamente le proprie porte. Conclusa la con lo scudetto bianconero e tutti gli altri verdetti, è nuovamente tempo di pensare all'Europa, che per i noti sviluppi dell'emergenza COVID-19 si concluderà quasi interamente in sede unica a Lisbona.

L'ottavo di finale di ritorno tra Juventus e Lione si disputerà però all'Allianz Stadium di , casa della formazione di Sarri. Così come Barcellona-Napoli andrà in scena al Camp Nou, tana dei catalani. Entrambe le partite, ovviamente, senza pubblico sugli spalti.

I tifosi di Juventus e Napoli si piazzeranno così davanti al televisore, perché naturalmente le due partite saranno trasmesse in diretta: venerdì 7 agosto la sfida tra i bianconeri e il Lione (1-0 per i francesi all'andta), sabato 8 agosto quella tra i partenopei e il Barcellona (1-1 al San Paolo prima dello stop generale del calcio).

JUVENTUS-LIONE E BARCELLONA-NAPOLI IN CHIARO

Per assistere a Juventus-Lione e Barcellona-Napoli, gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sarà disponibile una doppia opzione: gli abbonati potranno seguire le due partite in diretta su Sky Sport, che detiene i diritti della competizione, ma non in esclusiva, visto che entrambe le sfide saranno visibili anche in chiaro.

Sarà infatti Mediaset, attraverso Canale 5, a mettere a disposizione degli appassionati di calcio e di Champions League i due match. Anche chi non è abbonato a Sky Sport potrà dunque godersi Juventus-Lione e Barcellona-Napoli in diretta.

Una volta conclusa la tornata degli ottavi di ritorno di Champions League (non solo Juventus-Lione e Barcellona-Napoli, ma anche - e - ), Mediaset trasmetterà su Canale 5 in chiaro, e in diretta, anche una partita dei quarti di finale, una delle semifinali e infine la finalissima.