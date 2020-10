Champions League, i risultati - Il Bayern Monaco espugna Mosca

2-1 del Bayern Monaco contro la Lokomotiv Mosca, punteggio pieno per i Campioni d'Europa in carica. Pari tra Shakhtar e Inter.

Ha sofferto decisamente di più rispetto alla gara inaugurale contro l' , surclassato con un poker. Il di Flick, Campione d'Europa in carica, è comunque riuscito a vincere anche la seconda gara del girone B, contro la Mosca. Stavolta Lewandowski a sorpresa a secco, con Kimmich e Goretzka decisivi. Ai padroni di casa, a quota 1 in classifica, non è bastato il goal di Miranchuk.

Non decolla l' di Conte, che dopo aver pareggiato contro il Monchengladbach ha impattato anche contro lo in una gara senza reti. Girone B equilibrato, ma nerazzurri ancora a caccia della vittoria ed ora costretti ad inseguire le prime del raggruppamento.

, seconda giornata: i risultati

GRUPPO A

LOKOMOTIV MOSCA-BAYERN MONACO 1-2 [13' Goretzka (B), 70' Miranchuk (L), 79' Kimmich (B)]

ATLETICO MADRID-SALISBURGO ore 21

GRUPO B

SHAKHTAR DONETSK-INTER 0-0

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-REAL MADRID ore 21

GRUPPO C

MARSIGLIA-MANCHESTER CITY ore 21

PORTO-OLYMPIACOS ore 21

GRUPPO D

ATALANTA-AJAX ore 21

LIVERPOOL-MIDTJYLLAND ore 21