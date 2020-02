Champions League, gli ottavi in tv: Napoli-Barcellona e Juventus-Lione su Canale 5

Mediaset trasmetterà in chiaro quattro partite degli ottavi di Champions: Atletico-Liverpool, Napoli-Barcellona, Valencia-Atalanta e Juve-Lione.

Manca sempre meno al ritorno della con gli ottavi di finale, fase della competizione che vede ancora in corsa ben tre squadre italiane: , e la rivelazione .

Oltre a Sky, che come sempre trasmetterà tutte le partite in diretta, Mediaset come già accaduto nella fase a gironi nè potrà trasmettere alcune in chiaro su Canale 5.

Secondo quanto riporta 'Calcio e Finanza' la scelta di Mediaset è ricaduta su tre partite delle squadre italiane e uno tra squadre straniere: il 18 febbraio infatti si parte con -.

Altre squadre

LE GARE DEGLI OTTAVI IN CHIARO

martedì 18 febbraio, ore 21: Atletico Madrid-Liverpool;

martedì 25 febbraio, ore 21: Napoli- ;

martedì 10 marzo, ore 21: -Atalanta;

martedì 17 marzo, ore 21: Juventus- .

L'articolo prosegue qui sotto

Martedì 25 febbraio invece sarà possibile vedere anche su Canale 5 l'attesissima gara tra Napoli e Barcellona. Il 10 marzo sarà la volta dell'Atalanta, impegnata a Valencia nella gara di ritorno degli ottavi di finale.

A chiudere il palinsesto di Mediaset toccherà alla Juventus che martedì 17 marzo ospiterà il Lione all'Allianz Stadium per staccare il pass verso i quarti di Champions League.

Il commento delle partite sarà di Pierluigi Pardo, mentre gli Speciali Champions League al fischio finale con gli highlights di tutte le gare della serata verranno condotti da Giorgia Rossi.