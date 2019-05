Champions League ed Europa League, obiettivo ECA: Superlega divisa in zone geografiche stile USA

L'obiettivo dell'ECA è quello non solo di riformare la Champions League ma di rendere le competizioni europee simili al modello americano.

L'Europa come gli . E' questo l'obiettivo dell'ECA, che due settimane fa ha presentato alle leghe europee un piano di riforma delle coppe europee che vuole ricalcare il modello degli sport americani.

Oltre alla , che dalla stagione 2024-2025 di fatto sarà rivoluzionata (sarà a 32 squadre con quattro gironi da 8 squadre, sistema di play-off e play-out, prime sei classificate di ogni edizione che avranno posto nell'edizione successiva e una sola squadra su 4 dei campionati nazionali che entrerà tra le 32), ci saranno l' 1 (sempre con 32 squadre) ed una terza coppa, l'Europa League 2, con 64 squadre.

E questa ultima competizione potrebbe essere divisa in aree geografiche (Nord, Sud, Est, Ovest) come accade in USA. Le qualificate regionali si sfideranno successivamente in turni ad eliminazione diretta.

Per le squadre italiane la stagione fondamentale sarà quella del 2023-2024, l'ultima che garantirà la qualificazione in base al piazzamento in campionato. Dal 2024 poi, nonostante la resistenza dell'associazione delle leghe europee, la presenza di un maggior numero di partite (in Champions League saranno 128 in più) comporterà l'aggressione del week-end.

Sulla questione è intervenuto il vicesegretario dell'European League, Alberto Colombo.

"Non possiamo parlare di semplice riforma della Champions, ma di un format del tutto nuovo. Deve esserci meno potere politico dell'ECA sull'UEFA, è un processo decisionale totalmente sbagliato. L'UEFA è responsabile nei confronti di tutti i club, non solo di quelli più ricchi".

Con questo calendario aumentato sarà necessario un accordo tra UEFA e FIFA. Spetterà a quest'ultima dover raggruppare ulteriormente le gare delle nazionali e fare scendere a tre le soste di campionato.