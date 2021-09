Sky, Mediaset con Canale 5 oppure Amazon Prime Video? Ecco dove si potranno vedere Juventus, Inter, Milan e Atalanta nei gironi di Champions League.

Sky, Mediaset, Amazon Prime Video e pure Infinity+, il servizio streaming di Mediaset. Il rimescolamento dei diritti tv e streaming relativi alla Champions League sta provocando confusione nei tifosi delle formazioni italiane e nei semplici appassionati. Con una domanda costante: dove si vedranno in diretta tv e in diretta streaming le partite di Juventus, Inter, Milan e Atalanta?

Bene innanzitutto ricapitolare la spartizione dei diritti tv della Champions League per il prossimo triennio (2021-2024). La fetta più importante rimane a Sky, che trasmetterà in diretta tutte le partite della fase a gironi, esclusa una a settimana: quella che sarà invece visibile in esclusiva su Prime Video, la piattaforma di Amazon che ha acquistato i diritti della migliore sfida di ogni mercoledì sera.

Per quanto riguarda Mediaset, invece, una partita di una formazione italiana sarà visibile in diretta in chiaro ogni martedì sera. In streaming, invece, si potranno vedere su Infinity+ tutte le partite del martedì tranne, appunto, quella che sarà trasmessa in chiaro su Canale 5, e poi tutte quelle del mercoledì tranne quella che sarà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video.

Di seguito l'elenco delle partite che vedranno coinvolte Juventus, Inter, Milan e Atalanta nei gironi di Champions League, con la relativa copertura televisiva e streaming.

CHAMPIONS LEAGUE, DOVE VEDERE LE PARTITE DI JUVENTUS, INTER, MILAN E ATALANTA IN TV E STREAMING

1ª GIORNATA FASE A GIRONI

14 settembre ore 21 - Malmoe-Juventus - CANALE 5 e SKY

14 settembre ore 21 - Villarreal-Atalanta - SKY e INFINITY+

15 settembre ore 21 - Inter-Real Madrid - PRIME VIDEO

15 settembre ore 21 - Liverpool-Milan - SKY e INFINITY+

2ª GIORNATA FASE A GIRONI

28 settembre ore 18.45 - Shakhtar-Inter - SKY e INFINITY+

28 settembre ore 21 - Milan-Atletico Madrid - CANALE 5 e SKY

29 settembre ore 18.45 - Atalanta-Young Boys - SKY e INFINITY+

29 settembre ore 21 - Juventus-Chelsea - PRIME VIDEO

3ª GIORNATA FASE A GIRONI

19 ottobre ore 21 - Porto-Milan - SKY e DA DEFINIRE

19 ottobre ore 21 - Inter-Sheriff Tiraspol - SKY e DA DEFINIRE

20 ottobre ore 21 - Manchester United-Atalanta - SKY e INFINITY+

20 ottobre ore 21 - Zenit-Juventus - PRIME VIDEO