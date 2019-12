Champions League, Douglas Costa e Lautaro in corsa per il goal della fase a gironi

Douglas Costa e Lautaro Martinez in corsa per il riconoscimento di goal più bello della fase a gironi della Champions. Con loro Sabitzer e Suarez.

La fase a gironi della è andata in archivio ed anzi sono già stati effettuati i sorteggi per gli ottavi di finale del torneo ma, a differenza di quanto si possa pensare, deve ancora emettere un verdetto.

In palio non c’è un passaggio del turno o la possibilità di continuare l’avventura nella massima competizione continentale per club, ma un riconoscimento comunque importate per chi è in lizza: quello del goal più bello realizzato appunto nella fase a gironi.

La UEFA ha reso noto che sono quattro i giocatori in corsa per la rete più bella e tra essi ci sono anche due protagonisti della nostra : Douglas Costa e Lautaro Martinez.

Chi ha segnato il Gol della Fase a Gironi?



Marcel Sabitzer?

Douglas Costa?

Lautaro Martínez?

Luis Suárez?



Vota qui https://t.co/YcJRgGvWaV #UCL | #GOTGS pic.twitter.com/h82A87mhnF — La UEFA (@UEFAcom_it) December 17, 2019

L’esterno offensivo della può ambire al riconoscimento grazie alla rete, figlia di una grande percussione dalla sinistra e da uno splendido triangolo finale con Higuain, realizzata contro la Lokotimotiv Mosca (goal decisivo segnato al 93’ che è valso il 2-1 finale in ), mentre la punta dell' è in lizza grazie al gran destro al volo con il quale ha trafitto Kolar in nel 3-1 rifilato dai meneghini allo Slavia Praga.

A contendere loro la palma di goal più bello della fase a gironi della Champions League sono Sabitzer del (rete segnata contro lo ) e Luis Suarez del (incredibile girata al volo dal limite nel 2-1 rifilato dai blaugrana all’Inter al Camp Nou).