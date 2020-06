Champions League, dopo gli ottavi si giocherà una final eight a Lisbona

Come riportato da 'Sky Sport', la Champions League vedrà concludere gli ottavi di ritorno nelle sedi "normali", poi tutto a Lisbona.

La , in attesa dell'ufficialità, si delinea finalmente in modo più chiaro. Come riportato da 'Sky Sport', restano invariate le sedi dei ritorni degli ottavi di finale. - quindi si giocherà in e - in .

Ma dai quarti di finale in poi inizierà una final eight che sarà giocata interamente a Lisbona. Come vi avevamo raccontato anche un paio di giorni fa, gli impianti "Da Luz" e "José Alvalade" saranno probabilmente gli scenari di questi partite finali.

Stesso discorso più o meno per l'. Si giocheranno regolarmente gli ottavi di finale, che vede coinvolti l' contro il e la contro il , poi ci sarà anche in questo caso una final eight, ma in .

Altre squadre

La UEFA avrebbe deciso anche altre due cose. La Supercoppa Europea si giocherà a Budapest, mentre la Champions League femminile si concluderà in Spagna, anche in questo caso con una final eight.