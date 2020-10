Champions League in chiaro: Inter-Borussia Monchengladbach su Canale 5

L’esordio dell’Inter nell’edizione 2020/2021 della Champions League contro il Borussia Monchengladbach sarà visibile anche in chiaro su Canale 5.

La torna grande protagonista e lo fa proponendo le gare valide per la prima giornata della sua fase a gironi.

A rappresentare il calcio italiano nella massima competizione continentale per club saranno quattro squadre: , , e .

A detenere i diritti di tutte le gare del torneo è l’emittente satellitare Sky, ma in occasione di ogni turno verrà trasmesso da Mediaset, il miglior match di una squadra italiana.

Altre squadre

Per quanto riguarda la fase a gironi saranno quindi sei le sfide trasmesse in totale in chiaro e si partirà da una in programma mercoledì 21 ottobre alle ore 21.00: Inter- Monchengladbach.

INTER-BORUSSIA MONCHENGLADBACH IN CHIARO

Per assistere a Inter-, gara valida per il primo turno della fase a gironi della Champions League (le due squadre sono state inserite nel Gruppo B con e ), sarà quindi disponibile una doppia opzione: Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite), e Mediaset.

Nel secondo caso la partita sarà quindi visibile in chiaro su Canale 5 a partire dalle 20.50. La telecronaca dell’evento è stata affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Massimo Paganin.