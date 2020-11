Champions League, su Canale 5 Atalanta-Midtjylland e non Borussia Mönchengladbach-Inter

Inizialmente comunicata come partita in chiaro, Borussia Mönchengladbach-Inter non andrà su Canale 5: al suo posto Atalanta-Midtjylland.

Mönchengladbach- vale tanto, tantissimo. Se la formazione di Conte non torna a casa dalla coi 3 punti, l'eliminazione è certa. Ma importante lo è anche -Midtjylland, crocevia del destino della Dea. Ed è per quest'ultima partita che Mediaset ha optato per quanto riguarda la trasmissione in chiaro.

Martedì sera, dunque, su Canale 5 sarà trasmessa in diretta la sfida dell'Atalanta. Un cambio in corsa effettuato già nei giorni scorsi da parte di Mediaset, che inizialmente aveva inserito Gladbach-Inter nell'elenco delle sfide in chiaro.

La medesima situazione era avvenuta la scorsa settimana: inizialmente Mediaset aveva annunciato -Ferencvaros come partita in chiaro, salvo cambiare idea e virare su Lazio-Zenit, poi vinta per 3-1 dalla formazione di Simone Inzaghi.

Si tratta della prima partita dell'Atalanta scelta da Mediaset per la fase a gironi dell'attuale edizione di . Per quanto riguarda l'Inter, invece, i non abbonati a Sky avevano già potuto assistere in chiaro all'andata contro lo stesso Borussia Mönchengladbach e poi al match perso a Valdebebas contro il .

All'ultima giornata, nonostante i giochi per la qualificazione siano già chiusi, su Canale 5 passerà infine il big match tra Juventus e . Atalanta e Inter, invece, saranno visibili unicamente su Sky.