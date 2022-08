Champions League, il calendario della fase a gironi: subito PSG-Juventus, Napoli-Liverpool e Inter-Bayern

La UEFA ha diramato il calendario della fase a gironi della Champions League: si parte il 6 settembre e si chiude il 2 novembre.

La UEFA ha reso noto il calendario ufficiale delle partite della fase a gironi dell’edizione 2022/2023.

Come è noto, i sorteggi si sono tenuti a Istanbul nella giornata di giovedì 25 agosto, ma a differenza di quanto accaduto in passato, le date delle vaie partite in programma sono state rese note però solo il 27 poiché, a causa della complessità di organizzare tre competizioni europee, si è dovuto attendere i sorteggi di Europa e Conference League.

Così come da programma, la fase a gironi della massimo torneo continentale per club partirà ufficialmente il prossimo 6 settembre e vedrà subito protagoniste Milan e Juventus.

I rossoneri infatti affronteranno il Salisburgo in trasferta alle ore 21, stesso orario di PSG-Juventus.

Napoli ed Inter faranno invece il loro esordio nella competizione il 7 settembre: alle 21 i partenopei ospiteranno il Liverpool, stesso orario in cui l’Inter sfiderà il Bayern a San Siro.

Di seguito gli impegni delle squadre italiane nella fase a gironi della Champions League 2022/2023:

PRIMA GIORNATA

6 SETTEMBRE 2022

Ore 21.00 - Salisburgo-Milan

Ore 21.00 - PSG-Juventus

7 SETTEMBRE 2022

Ore 21.00 - Napoli-Liverpool

Ore 21.00 - Inter-Bayern

SECONDA GIORNATA

13 SETTEMBRE 2022

Ore 18.45 - Viktoria Plzen-Inter

Ore 21.00 - Rangers-Napoli

14 SETTEMBRE 2022

Ore 18.45 - Milan-Dinamo Zagabria

Ore 21.00 - Juventus-Benfica

TERZA GIORNATA

4 OTTOBRE 2022

Ore 21.00 - Ajax-Napoli

Ore 21.00 - Inter-Barcellona

5 OTTOBRE 2022

Ore 21.00 - Chelsea-Milan

Ore 21.00 - Juventus-Maccabi Haifa

QUARTA GIORNATA

11 OTTOBRE 2022

Ore 18.45 - Maccabi Haifa-Juventus

Ore 21.00 - Milan-Chelsea

12 OTTOBRE 2022

Ore 18.45 - Napoli-Ajax

Ore 21.00 - Barcellona-Inter

QUINTA GIORNATA

25 OTTOBRE 2022

Ore 21.00 - Dinamo Zagabria-Milan

Ore 21.00 - Benfica-Juventus

26 OTTOBRE 2022

Ore 18.45 - Inter-Viktoria Plzen

Ore 21.00 - Napoli-Rangers

SESTA GIORNATA

1 NOVEMBRE 2022

Ore 21.00 - Liverpool-Napoli

Ore 21.00 - Bayern-Inter

2 NOVEMBRE 2022

Ore 21.00 - Milan-Salisburgo

Ore 21.00 - Juventus-PSG

La fase a gironi della Champions League 2022/2023 si chiuderà già ad inizio novembre, visto che quest’anno i Mondiali di calcio si disputeranno in autunno.